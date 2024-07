Η «κατάρα» των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 2012: Χρεοκοπία, ντόπινγκ, διαζύγια κι ένας θάνατος

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αναμφισβήτητα το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη και η τιμή αλλά και η ευθύνη είναι μεγάλη για τη χώρα που τους φιλοξενεί.

Φέτος, την τιμητική του έχει το Παρίσι που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο λαμπερός οικοδεσπότης συναντά ξανά τους εμβληματικούς πέντε κύκλους ύστερα από έναν αιώνα, για τρίτη φορά στην ιστορία της μετά το 1900 και το 1924.

Πηγαίνοντας πίσω 12 χρόνια, αν όχι όλοι, σίγουρα κάποιοι, θυμούνται αυτές τις ένδοξες ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Από την εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ δίπλα στον Τζέιμς Μποντ, Ντάνιελ Κρεγκ στην τελετή έναρξης, μέχρι την επανένωση των Spice Girls για μια θεαματική εμφάνιση, το Ηνωμένο Βασίλειο τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Είναι επίσης το μέρος όπου πολλοί αθλητικοί ήρωες έγιναν γνωστά ονόματα, με τους Bradley Wiggins, Mo Farah και Rebecca Adlington να διεκδικούν μετάλλια στα αντίστοιχα αγωνίσματα.

Αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν και καθώς πλησιάζει ένα ακόμη τουρνουά στο Παρίσι, τα αστέρια της Team GB (Βρετανική Ολυμπιακή Ομάδα) έχουν βιώσει πολύ διαφορετικές τύχες.

Από τη χρεοκοπία μέχρι τις κατηγορίες για ντόπινγκ, τα διαζύγια κι έναν θάνατο, η επιτυχία στο Λονδίνο το 2012 φαίνεται να συνοδεύεται κι από μια κατάρα για ορισμένους από τους συμμετέχοντες τεράστιους αθλητές.

Ο πιο εμβληματικός πρωταθλητής που ανέδειξε ποτέ η Μεγάλη Βρετανία στην ποδηλασία, ο Σερ Μπράντλεϊ Γουίγκινς έχει κατακτήσει οκτώ μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα πέντε χρυσά.

Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2012, ο Μπράντλεϊ Γουίγκινς έγινε ο πρώτος Βρετανός ποδηλάτης που κέρδισε τον περίφημο Γύρο της Γαλλίας, πριν κερδίσει το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο Λονδίνο.

Μάλιστα, η κυριαρχία του στο άθλημα, αλλά κυρίως ο θρίαμβός του το 2012 στην κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση που γίνεται στη Γαλλία, τον έχρισε ιππότη από την Βασίλισσα Ελισάβετ.

Το 2004, είχε ήδη εντυπωσιάσει το κοινό στην Αθήνα κατακτώντας ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο – ο πρώτος Βρετανός που κέρδισε τρία μετάλλια στους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 40 χρόνια.

Παράλληλα αναδείχτηκε αθλητική προσωπικότητα της χρονιάς από το BBC ενώ παρέλαβε και το βραβείο του κορυφαίου ποδηλάτη της χρονιάς (βραβείο Velo d’Or). Λίγο καιρό μετά ξεκίνησε η κάτω βόλτα.

Το 2016 βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για ντόπινγκ μέσω της χρήσης τριαμσινολόνης – ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο για το άσθμα που απαγορεύεται στους αγώνες.

Το βρετανικό πρακτορείο αντι-ντόπινγκ διερεύνησε τους ισχυρισμούς, αλλά τελικά η υπόθεση έκλεισε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Το 2020 ο Γουίγκινς και η σύζυγός του Καθ ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν:

«Με βαθιά θλίψη η σύζυγός μου Καθ και εγώ αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Τα δύο μας παιδιά παραμένουν η προτεραιότητά μας και ζητάμε να παραμείνει η ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή. Brad & Cath» έγραψαν στο Τwitter.

Τον Ιούνιο, ο 44χρονος σερ Μπράντλεϊ βουτηγμένος στα χρέη έχασε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Μάλιστα για να καλύψει το χρέος προς τους πιστωτές του, ανάμεσά τους και η πρώην σύζυγός του, σε μια κίνηση απελπισίας έβγαλε σε πλειστηριασμό τα πέντε χρυσά ολυμπιακά μετάλλια που κατέκτησε από την Αθήνα μέχρι και το Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Την τραγική κατάσταση περιέγραψε ο δικηγόρος του Άλαν Σέλερ, όταν προσπάθησε ανεπιτυχώς να βρει τον πελάτη του το Σαββατοκύριακο, λέγοντας:

«Έχασε τα πάντα, απολύτως τα πάντα. Το σπίτι του, η κατοικία του στη Μαγιόρκα, οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις του, δεν του έχει μείνει ούτε δεκάρα. Δεν ξέρω πού κοιμήθηκε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω πού θα κοιμηθεί απόψε ή αύριο. Δεν έχει διεύθυνση, είναι άστεγος».

Η Victoria Pendleton είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ολυμπιονίκες κερδίζοντας δύο χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο στο Λονδίνο το 2012.

Όμως αποχώρησε από την επαγγελματική ποδηλασία μετά το Λονδίνο, όταν ήταν η κυρίαρχη παγκόσμια πρωταθλήτρια, λόγω της υπερβολικής πίεσης και του άγχους που ένιωθε.

Η Βικτόρια αποσύρθηκε σε ηλικία 32 ετών στο απόγειο της καριέρας της αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και ενώ οι Βρετανοί θυμούνται την επίδοσή της στο Λονδίνο το 2012 μόνο ως εξαιρετική, η ίδια η Βικτόρια ήταν απογοητευμένη που δεν πέτυχε όλα τα χρυσά.

Το 2021 δήλωσε στο Weekend Magazine της Mail: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα σίγουρη για τον εαυτό μου και όλοι έλεγαν: “Πώς γίνεται να είσαι τόσο καλή στο άθλημά σου και να μην έχεις αυτοπεποίθηση;”. Έχω τόσο υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό μου που ποτέ δεν θα είναι αρκετές».

«Κάνω πολύ αυτοκριτική και αυτό είναι που με παρακινεί να προσπαθώ περισσότερο, γιατί πάντα ήθελα να κάνω τα πάντα καλύτερα και να γίνομαι καλύτερη. Αλλά όταν πιέζεις τον εαυτό σου τόσο αμείλικτα και δεν ανταμείβεις τον εαυτό σου, τότε είναι εύκολο να “πέσεις” αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλεις. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις ένα διάλειμμα, γιατί αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλεις να κάνεις. Πάντα θέλεις να κάνεις περισσότερα» είχε εξομολογηθεί.

Το 2018 η Pendleton επιχείρησε να ανέβει στο Έβερεστ για λογαριασμό του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού μαζί με τον Ben Fogle, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στα 21.000 πόδια, όταν βρισκόταν 8.000 μέτρα μακριά από την κορυφή.

Τους μήνες που ακολούθησαν διαγνώστηκε με σοβαρή κατάθλιψη, η οποία προκλήθηκε εν μέρει από τη μη επίτευξη της κορυφής.

Παράλληλα, ο γάμος της με τον αθλητικό επιστήμονα Scott Gardner τελείωνε.

Στην Pendleton συνταγογραφήθηκαν αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά και υπνωτικά χάπια, αλλά δεν τα έπαιρνε, πράγμα που σημαίνει ότι έπιασε… πάτο και δεν ήθελε να ζήσει για να «δει το αύριο».

Η ίδια δήλωσε στο περιοδικό Weekend: «Δεν ήξερα πού πήγαινα, ήρθε και το διαζύγιό μου. Είχα φτάσει στα όριά μου, ξεχείλισα.

Δεν μπορούσα να το συγκρατήσω πια. Και το μεγαλύτερο πράγμα είναι ότι ένιωθα τόσο ένοχη. Έλεγα, “μα είμαι Ολυμπιονίκης, θα έπρεπε να μπορώ να τα καταφέρω”, αλλά το μυαλό μου έλεγε ότι δεν μπορούσα. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποδεχτώ ότι όλο αυτό ήταν εντάξει».

Για να καταλήξει: «Ότι δεν αποτύγχανα, ήταν απλώς κάτι με το οποίο πάλευα. Ναι, χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά στη συνέχεια ήμουν τυχερή που είχα τόσο υποστηρικτικούς φίλους και οικογένεια γύρω μου. Αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό».

Ο ψυχίατρος της ολυμπιακής ομάδας για την ποδηλασία Steve Peters της έσωσε τη ζωή.

Ευτυχώς του τηλεφώνησε εγκαίρως, ώστε ο δίδυμος αδελφός της Alex να σπεύσει στο σπίτι της και να κατασχέσει τα χάπια που είχε αποθηκεύσει για υπερβολική δόση.

Ο Άλεξ έφυγε τραγικά από τη ζωή τον Ιούνιο του 2023 από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Η Victoria έλαβε μέρος στο ριάλιτι του SAS: Who Dares Wins το 2019, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν ακόμα σε στάδιο ανάρρωσης, όμως η ίδια βοηθήθηκε πολύ.

Εκεί επίσης γνώρισε τον Louis Tinsley και ξεκίνησε μια σχέση μαζί του.

Πλέον η κύρια αθλητική αγάπη της Victoria δεν είναι η ποδηλασία, αλλά η ιππασία. Το 2016 έτρεξε στο Foxhunter Chase στο Cheltenham, τερματίζοντας 5η ανάμεσα σε 24, και τώρα έχει δύο δικά της άλογα, τον Vesper και τη Sarah.

Ο Σερ Μο Φάρα, 41 ετών, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δρομείς μεγάλων αποστάσεων όλων των εποχών. Κέρδισε χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και του 2016 τόσο στα 5.000μ. όσο και στα 10.000μ.

Ολοκλήρωσε τον τελευταίο του αγώνα τον Σεπτέμβριο του 2023, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση στο Great North Run και ολοκληρώνοντας μια λαμπρή καριέρα.

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Αλλά η καριέρα του Mo κάποτε κινδύνεψε λόγω του προπονητή του Alberto Salazar.

Ο Alberto Salazar, προπονητής πολλών μεταξύ των οποίων και του Mo Farah, κατηγορήθηκε ότι παραβίαζε συστηματικά τους κανονισμούς περί του ντόπινγκ, ενώ μεταξύ άλλων υπάρχουν ισχυρισμοί για εμπλοκή του στο ντοπάρισμα του Αμερικανού δρομέα Galen Rupp το 2002.

Το 2019 ο Salazar τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για παραβάσεις ντόπινγκ και ο Φάρα δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα.

Ο Βρετανός δρομέας είδε τον αντίκτυπο του σκανδάλου στην οικονομική του κατάσταση με αρκετούς χορηγούς να αποσύρουν τη χρηματοδότηση μετά τις αποκαλύψεις και να του γυρνάνε την πλάτη.

«Δεν είχε κριθεί ένοχος. Και δεν αφορούσε μόνο εμένα. Αν ήμουν ανύπαντρος θα μπορούσα απλώς να πω “φύγε”. Αλλά είχα τρία παιδιά – για την ακρίβεια νομίζω ότι ο γιος μου μόλις είχε γεννηθεί – είχα τέσσερα παιδιά, τρία στο σχολείο, είχαμε αγοράσει ένα σπίτι. Δεν θα έλεγα απλώς: “Υπήρξαν κάποιοι ισχυρισμοί, φεύγουμε”».

Ο Farah παραδέχτηκε επίσης ότι κατανοούσε γιατί αρκετοί υψηλού προφίλ χορηγοί αποφάσισαν να τερματίσουν τις συμφωνίες τους μαζί του, αλλά αισθάνθηκε ότι πλήρωνε ακριβά το τίμημα.

Το 2015 αποκαλύφθηκε ότι ο Μο είχε χάσει δύο ελέγχους ντόπινγκ – το 2010 και το 2011 – κατά την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Και εκπομπή Panorama του BBC αποκάλυψε πριν από δύο χρόνια ότι είχε λάβει ένα συμπλήρωμα που ενίσχυε τις επιδόσεις του πριν από τον μαραθώνιο του Λονδίνου το 2014, το οποίο δεν είχε δηλώσει.

Πάντα επέμενε ότι είναι ένας «καθαρός» αθλητής και ισχυρίστηκε ότι πραγματικά ξέχασε το συμπλήρωμα, το οποίο δεν απαγορεύεται αν λαμβάνεται κάτω από μια συγκεκριμένη δόση.

«Μπορώ να κοιμάμαι τη νύχτα γνωρίζοντας ότι δεν έχω κάνει τίποτα κακό», είχε δηλώσει τότε.

«Δεν έχω πάρει ποτέ απαγορευμένες ουσίες και ο Alberto ποτέ δεν πρότεινε να το κάνω».

Το 2022, ο Φάρα αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα εμπορίας ανθρώπων, αφού τον έφεραν λαθραία στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι το πραγματικό του όνομα είναι Hussein.

Είπε ότι τον έφεραν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν περίπου οκτώ ή εννέα ετών και πέρασε τα πρώτα του χρόνια ως οικιακός σκλάβος για μια γυναίκα που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν.

Στο ντοκιμαντέρ του BBC, The Real Mo Farah, ο πατέρας τεσσάρων παιδιών ζήτησε συγγνώμη που είπε ψέματα για την ταυτότητά του.

Είχε μάθει ότι η μητέρα του ήταν ζωντανή μόνο όταν η φίλη της ήρθε σε ένα εστιατόριο όπου εργαζόταν στο Λονδίνο και του έδωσε μια φωτογραφία και μια κασέτα που του έλεγε ότι τον αγαπούσε.

Ο Μο είναι παντρεμένος με την Τάνια, την παιδική του αγάπη από το σχολείο, από το 2010.

Το ζευγάρι ζει στο Λονδίνο με τα τέσσερα παιδιά του, τα δίδυμα Aisha και Amani και τον γιο Hussein. Η Τάνια έχει επίσης μια κόρη που ονομάζεται Rhianna.

Ο 11 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και έξι φορές Ολυμπιονίκης Sir Chris Hoy ήταν ο πιο επιτυχημένος Ολυμπιονίκης της Βρετανίας μέχρι που τον ξεπέρασε ο Sir Jason Kenny.

Ο 48χρονος Hoy είναι επίσης ο δεύτερος πιο παρασημοφορημένος ποδηλάτης όλων των εποχών με τα επτά μετάλλιά του – εκ των οποίων τα έξι είναι χρυσά.

Νωρίτερα φέτος, αποκάλυψε τη σοκαριστική είδηση ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

«Προς το παρόν αισθάνομαι καλά – συνεχίζω να εργάζομαι, να κάνω ποδήλατο και να ζω τη ζωή μου κανονικά», δήλωσε ο Hoy.

Στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012, ο Hoy επιλέχθηκε ως σημαιοφόρος της βρετανικής ολυμπιακής ομάδας στην τελετή έναρξης, πριν κερδίσει τον ομαδικό στόχο στο σπριντ μαζί με τον Kenny και τον Philip Hindes.

«Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια τι σημαίνει αυτό για μένα. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα συναισθήματα που έχω βιώσει ποτέ», δήλωσε συγκινημένος ο Hoy στο BBC στη συνέχεια.

Μη μπορώντας να φανταστεί πώς θα μπορούσε να ξεπεράσει εκείνη τη στιγμή, ο Hoy αποσύρθηκε από την ποδηλασία τον επόμενο χρόνο.

Πέρασε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμμετέχοντας στο βρετανικό πρωτάθλημα GT και στον 24ωρο αγώνα του Λε Μαν.

Από τότε ο Hoy έχει αφοσιωθεί σε φιλανθρωπικό έργο, έχει γράψει παιδικά βιβλία και φροντίζει τον γιο Callum, εννέα ετών, και την κόρη Chloe, έξι ετών.

Στα social media, μοιράστηκε τα σοκαριστικά νέα της διάγνωσης του καρκίνου του τον Φεβρουάριο και αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με την ασθένεια πέρυσι.

«Έχω μερικά νέα. Πέρυσι διαγνώστηκα με καρκίνο, κάτι που αποτέλεσε τεράστιο σοκ, αφού μέχρι τότε δεν είχα κανένα σύμπτωμα» έγραψε στο Instagram.

«Αυτή τη στιγμή κάνω θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας, η οποία ευτυχώς πηγαίνει πολύ καλά. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους επαγγελματίες υγείας για την εκπληκτική βοήθεια και φροντίδα τους» ανέφερε και στη συνέχεια ζήτησε ιδιωτικότητα.

«Μπροστά μας έχουμε μια συναρπαστική χρονιά με δουλειά, και όχι μόνο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον Ιούλιο. Ανυπομονώ να ασχοληθώ, να διασκεδάσω και να το μοιραστώ μαζί σας».

Τα τελευταία χρόνια, ο Hoy έχει εργαστεί ως ειδικός και σχολιαστής του BBC στους αγώνες ποδηλασίας.

Η πρώην κολυμβήτρια αγώνων Rebecca Adlington κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και δύο χάλκινα μετάλλια στα 400 και 800 μέτρα ελεύθερο το 2012.

Η Rebecca Adlington και ο Chris Hoy – Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Το 2013 αποσύρθηκε από την κολύμβηση σε ηλικία 23 ετών και εργάστηκε για το BBC ως ειδικός πάνω στην κολύμβηση.

Εμφανίστηκε ακόμη και στο I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! το 2013 τερματίζοντας στην 7η θέση.

Η Rebecca είχε μία αποβολή τον Οκτώβριο, ενώ είχε χάσει άλλο ένα παιδί στις 12 εβδομάδες το 2022.

Έχει έναν γιο τον Albie, τριών ετών, με τον σύζυγό της Andy Parsons καθώς και μια κόρη την Summer, οκτώ ετών, από τον προηγούμενο γάμο της με τον κολυμβητή Harry Needs.

Η αθλήτρια μίλησε ανοιχτά για το σοκ που υπέστη από τις δύο αποβολές.

Μετά τη γέννηση του Albie, η Rebecca έμεινε έγκυος περίπου ένα χρόνο αργότερα και ανακάλυψε στην εξέταση των 12 εβδομάδων ότι είχε αποβάλει.

Μιλώντας στην Giovanna Fletcher στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Happy Mum, Happy Baby είπε: «Δεν είχα κανένα σύμπτωμα, ένιωθα ακριβώς το ίδιο με τις άλλες εγκυμοσύνες».

Έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της είχε σηψαιμία.

«Λιποθύμησα στο πάτωμα του μπάνιου. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθια. Ξέρω το σώμα μου. Δεν μπορώ καν να ανοίξω τα μάτια μου ή να λειτουργήσω. Πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι είχα σηψαιμία. Ήταν απλά φρικτό. Ήταν οι χειρότερες 10 μέρες της ζωής μου.

Η Rebecca έμεινε ξανά έγκυος με την κόρη τους Harper το 2023 και όλα φαίνονταν καλά. Όμως στην 20ή εβδομάδα είχε ένα «φρικτό» συναίσθημα που δεν μπορούσε να εξηγήσει.

Είπε: «Ήταν εκείνη η φρικτή στιγμή που ήμουν στην εξέταση και μπορούσα να δω το πρόσωπο του Andy να κοιτάζει ανήσυχο. Απλά κρατούσαμε ο ένας το χέρι του άλλου και είναι νεκρική σιωπή. Είπαν: “Λυπάμαι πραγματικά που δεν υπάρχει καρδιακός παλμός”».

Η πρωταθλήτρια κολύμβησης ήταν παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο, τον Harry Needs από το 2014 έως το 2016, έχοντας γνωριστεί όταν ο Harry ήταν 17 ετών.

Το 2020, ο Χάρι αποκάλυψε ότι είναι bisexual, αποκαλύπτοντας ότι το ήξερε από την ηλικία των 13 ετών, αλλά ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να το δηλώσει δημοσίως μετά τη γνωριμία του με τη Rebecca.

Ο Andy Murray αποχαιρέτησε οριστικά το τένις του Wimbledon πριν από λίγες εβδομάδες, αφού έχασε στο διπλό ανδρών μαζί με τον αδελφό του Jamie.

Ο Andy και ο αδερφός του, Jamie Murray, δεν τα κατάφεραν, γνώρισαν την ήττα με 7-6 (6), 6-4 από τους Rinky Hijikata και John Peers και ο Andy ακολούθησε μια ξεχωριστή τελετή αποχαιρετισμού για τον 37χρονο, κορυφαίο Βρετανό τενίστα στην ιστορία της open era, στο Centre Court.

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Ο Άντι Μάρεϊ αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να πει «αντίο» στο αγαπημένο του τένις, ανακοινώνοντας πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού θα είναι το τελευταίο τουρνουά της καριέρας του.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1