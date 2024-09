Η Κέιτ Μίντλετον είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να επιστρέψει στα καθήκοντά της: Πότε θα κάνει τη νέα δημόσια εμφάνιση

Μετά την πολύμηνη απουσία της από τις δημόσιες εκδηλώσεις και παράλληλα τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, η Κέιτ Μίντλετον πρόκειται να πραγματοποιήσει σε λίγο καιρό την επόμενη δημόσια εμφάνισή της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον πρόκειται να κάνει δημόσια εμφάνιση στις 10 Νοεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια της εθνικής λειτουργίας της Κυριακής Μνήμης στο Cenotaph στο Whitehall, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η Κέιτ Μίντλετον έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της στο Wimbleton με την κόρη της πριγκίπισσα Σάρλοτ τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με τους The Sunday Times, η 42χρονη πριγκίπισσα Κάθριν έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για την καταπολέμηση του καρκίνου και ελπίζει να συμμετάσχει μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην τελετή, τιμώντας όσους έχασαν τη ζωή τους στη μάχη.

Αν η Κέιτ κάνει τη δημόσια εμφάνιση, θα πρόκειται για την τρίτη της επίσημη εμφάνιση από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή της στις αρχές του έτους.

Η συμμετοχή στο γεγονός του Νοεμβρίου θα εξαρτηθεί από την υγεία της, καθώς συνεχίζει να έχει «περισσότερες καλές μέρες», σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει κάνει μόνο δύο δημόσιες εμφανίσεις από τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Trooping the Color τον Ιούνιο, ενώ έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι των Ανάκτορων του Μπάκιγχαμ. Η δεύτερη εμφάνισή της ήρθε τον Ιούλιο στο Wimbledon, όπου παρουσίασε το τρόπαιο των ανδρών και απέσπασε το χειροκρότημα από το κοινό.

Λέγεται επίσης ότι τα σχέδια της Κέιτ Μίντλετον βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την ετήσια τηλεοπτική της τελετή «Together at Christmas» στο Αβαείο του Γουέστμινστερ τον Δεκέμβριο.

EXCLUSIVE – After months of cancer treatment, the Princess of Wales is now planning for the future. Kate hopes to join the royal family at the Cenotaph and host her Christmas carols. Work is on her mind, but any return will be “gradual”. My royal read👇🏼https://t.co/UOmF4lyGKJ