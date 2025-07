Η Κέιτ Μίντλετον με σύνολο Dior, σκουλαρίκια της Νταϊάνα και μαργαριταρένιο κολιέ της Ελισάβετ στην υποδοχή των Μακρόν

Μία εξαιρετικά εντυπωσιακή όσο και γεμάτη διπλωματία εμφάνιση πραγματοποίησε η Κέιτ Μίντλετον δίπλα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ κατά την υποδοχή του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του, Μπριζίτ, στη Βρετανία.

Και απ’ ό,τι μαρτυρούν τα πρώτα φωτογραφικά ενσταντανέ από τη συνάντηση των 4 – Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, Εμανουέλ Μακρόν και Μπριζίτ – στο RAF Northolt στο δυτικό Λονδίνο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας κατάφερε να κρατήσει τα βλέμματα πάνω της όχι μόνο λόγω της στιλιστικής της ευφυίας, αλλά και λόγω της ευχάριστης διάθεσης με την οποία υποδέχθηκε το ζεύγος των Γάλλων.

Αντιθέτως, Εμανουέλ και Μπριζίτ έγιναν για ακόμα μία φορά viral, λόγω της ντροπιαστικής στιγμής που η Μπριζίτ αρνείται να δώσει το χέρι στον Μακρόν ενώ κατεβαίνει από το αεροπλάνο.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, που έφθασε σήμερα (08.07.2025) στη στρατιωτική βάση RAF Northolt στο δυτικό Λονδίνο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποδέχθηκε με κάθε επισημότητα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου.

Ο Γουίλιαμ εμφανίστηκε κομψός, φορώντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι, ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα σύνολο που αποτελούσε σαφή αναφορά στους υψηλούς τους καλεσμένους. Επέλεξε ένα μοναδικό ροζ σύνολο Christian Dior, το οποίο συνδύασε με ένα πανέμορφο καπέλο Jess Collett.

Το κεντρικό κομμάτι του συνόλου ήταν το σακάκι «30 Montaigne Bar», από την περσινή συλλογή του οίκου. Το εμβληματικό αυτό σχέδιο επανασχεδιάστηκε από την Μαρία Γκράτσια Κιούρι (Maria Grazia Chiuri), η οποία εμπνεύστηκε από το πρωτότυπο που δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Κριστιάν Ντιόρ (Christian Dior) το 1947.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με κοσμήματα που είχαν συμβολική αξία, ένα μαργαριταρένιο κολιέ από την συλλογή της Βασίλισσας Ελισάβετ και σκουλαρίκια που φορούσε κάποτε η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Στην πρώτη της εμφάνιση με δημιουργία του οίκου Dior, η πριγκίπισσα Κέιτ πέτυχε ένα εντυπωσιακό και παράλληλα ιστορικό στιλιστικό αποτέλεσμα, εμποτισμένο από την βασιλική παράδοση, όπως αναφέρει το People.

Καλά κρατεί το ψυχρό κλίμα ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και την συζυγό του Μπριζίτ, χωρίς πλέον να κρατούν ούτε τα… προσχήματα μπροστά στις κάμερες και τους φωτογράφους.

