Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράζει 500.000 δολάρια στους φαν της γιατί το 2020 ήταν «δύσκολο»

Το ποσό των 500.000 δολαρίων αποφάσισε να αποφάσισε να μοιράσει η Κιμ Καρντάσιαν. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του 2020, η Αμερικανίδα σταρ κάλεσε τους ακολούθους της στο Twitter που βρίσκονται σε ανάγκη να μοιραστούν μαζί της τα στοιχεία τους, προκειμένου να τους μεταβιβαστεί τμήμα του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού.

Ειδικότερα, η Κιμ Καρντάσιαν θα μοιράσει το ποσό των 500 δολαρίων σε 1.000 φαν της. «Καλησπέρα παιδιά. Είναι η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου! Το 2020 όμως, υπήρξε δύσκολο και πολλοί ανησυχούν για το πώς θα πληρώσουν το ενοίκιό τους, θα βάλουν ένα δώρο κάτω από το δέντρο για το παιδί τους ή θα φέρουν φαγητό στο τραπέζι τους. Θέλω να σας στείλω την αγάπη μου, μοιράζοντας σε χίλιους από εσάς από 500 δολάρια», γράφει στην ανακοίνωσή της.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd