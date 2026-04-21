Η Κίνα ζητάει για πρώτη φορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ 

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Zινπίνγκ κάλεσε για άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός και τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, ενώ τόνισε ότι η απρόσκοπτη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ «εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας», σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Οι δηλώσεις του Σι Zινπίνγκ υπογραμμίζουν την προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή στην κρίση που εμπλέκει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, καθώς οι στενές σχέσεις της Κίνας με την Τεχεράνη και η ενεργειακή της εξάρτηση δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, η Κίνα επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες με τα κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν επίσης επηρεαστεί από τις εντάσεις με το Ιράν.

Διπλωματικές επαφές με τα κράτη του Κόλπου

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σι Zινπίνγκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων με τα κράτη του Κόλπου, της «βιώσιμης αρχιτεκτονικής ασφάλειας» στην περιοχή, της υπεράσπισης του «διεθνούς δικαίου» και της αποτροπής επιστροφής σε έναν κόσμο «νόμου της ζούγκλας».

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Η κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ αναμένεται να λήξει στις 22 Απριλίου 2026, ενώ παραμένει ασαφές αν θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ισλαμαμπάντ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιπροσωπεία, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή της.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το Ιράν έχει αυξήσει τον έλεγχό του στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας όρους διέλευσης σε πλοία και χρεώσεις για ασφαλή διέλευση. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη ναυτική τους παρουσία, εμποδίζοντας ιρανικά εμπορικά και πετρελαιοφόρα πλοία, με αναφορές για κατασχέσεις και επιστροφές πλοίων.

Την ίδια ώρα, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και διαταραχές στην τροφοδοσία ενέργειας και βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα.