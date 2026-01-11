Κόσμος

Η Κούβα απαντά στις απειλές Τραμπ: «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος»

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», ξεκαθαρίζει ο Κουβανός πρόεδρος, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ
Η σημαία της Κούβας
AP Photo/Ramon Espinosa

Την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Αβάνα θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, «πριν είναι πολύ αργά» καθώς δεν θα της δοθεί άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα, απέρριψε ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σήμερα (11.01.2026) δήλωσε ότι δεν θα δοθεί άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, λέγοντας ότι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, «πριν είναι πολύ αργά».

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», έγραψε ο Ντίαζ-Κανέλ στην πλατφόρμα Χ. και πρόσθεσε: «Η Κούβα δεν επιτίθεται. Δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος», πρόσθεσε.

«Όσοι μετατρέπουν τα πάντα σε επιχείρηση, ακόμη και ανθρώπινες ζωές, δεν έχουν καμία ηθική εξουσία να δείχνουν με το δάχτυλο την Κούβα με οποιονδήποτε τρόπο, απολύτως με οποιονδήποτε τρόπο. Όσοι σήμερα εκφράζουν υστερικά την οργή τους εναντίον του έθνους μας, το κάνουν από θυμό για την κυρίαρχη απόφαση αυτού του λαού να επιλέξει το πολιτικό του μοντέλο.

Όσοι κατηγορούν την Επανάσταση για τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που υποφέρουμε θα έπρεπε να ντρέπονται που σιωπούν. Επειδή γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι αυτές οι δυσκολίες είναι αποτέλεσμα των δρακόντειων μέτρων ακραίου στραγγαλισμού που μας έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ εδώ και έξι δεκαετίες και απειλούν να ξεπεράσουν τώρα.

Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε. Η Κούβα δεν επιτίθεται. Έχει δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος», έγραψε αναλυτικά ο πρόεδρος της Κούβας στην μακροσκελή ανάρτησή του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία του.

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, από μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε “υπηρεσίες ασφαλείας” στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά όχι πια!

Οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι νεκροί από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν όμηρους για τόσα χρόνια.

Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (μακράν!), για να την προστατεύει, και θα την προστατεύσουμε. Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα προς την Κούβα – μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

