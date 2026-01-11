Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και την Κούβα: «Κάντε μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά»

«Φόρα» φαίνεται πως έχει πάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού πρότεινε την Κυριακή (11.01.2026) αυτή την φορά στην Κούβα να συνάψει συμφωνία με την Αμερική, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα για την Κούβα – μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα να συνάψουν συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναλυτικά έγραψε: «Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, από μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε “υπηρεσίες ασφαλείας” στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά όχι πια!

Οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι νεκροί από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν όμηρους για τόσα χρόνια.

Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (μακράν!), για να την προστατεύει, και θα την προστατεύσουμε. Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα προς την Κούβα – μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ καταδίκασε χτες Σάββατο, τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, σε μια συγκέντρωση χιλιάδων κατοίκων της Αβάνας μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην κουβανική πρωτεύουσα.

«Η Κούβα καταδικάζει και αποδοκιμάζει αυτές τις ενέργειες ως πράξεις κρατικής τρομοκρατίας», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ.

«Πρόκειται για μια συγκλονιστική παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου – μια στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον ενός ειρηνικού έθνους που δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Η Βενεζουέλα παρέχει περίπου το 30% των ήδη σπάνιων εισαγωγών πετρελαίου της Κούβας σε αντάλλαγμα για χιλιάδες ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι η απώλεια του πετρελαίου θα ήταν ένα καταστροφικό πλήγμα για το ήδη ασταθές δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Κούβας.