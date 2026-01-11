Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και την Κούβα: «Κάντε μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά»

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, από μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ
Η σημαία της Κούβας και ο Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

«Φόρα» φαίνεται πως έχει πάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού πρότεινε την Κυριακή (11.01.2026) αυτή την φορά στην Κούβα να συνάψει συμφωνία με την Αμερική, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα για την Κούβα – μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα να συνάψουν συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναλυτικά έγραψε: «Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, από μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε “υπηρεσίες ασφαλείας” στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά όχι πια!

Οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι νεκροί από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν όμηρους για τόσα χρόνια.

Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (μακράν!), για να την προστατεύει, και θα την προστατεύσουμε. Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα προς την Κούβα – μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Screenshot

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ καταδίκασε χτες Σάββατο, τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, σε μια συγκέντρωση χιλιάδων κατοίκων της Αβάνας μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην κουβανική πρωτεύουσα.

«Η Κούβα καταδικάζει και αποδοκιμάζει αυτές τις ενέργειες ως πράξεις κρατικής τρομοκρατίας», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ.

«Πρόκειται για μια συγκλονιστική παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου – μια στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον ενός ειρηνικού έθνους που δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Η Βενεζουέλα παρέχει περίπου το 30% των ήδη σπάνιων εισαγωγών πετρελαίου της Κούβας σε αντάλλαγμα για χιλιάδες ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι η απώλεια του πετρελαίου θα ήταν ένα καταστροφικό πλήγμα για το ήδη ασταθές δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Κούβας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
136
70
69
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χάος στο Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών – Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εξαπολύουν απειλές
Ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης - Οι ΗΠΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν
Παγκόσμιος συναγερμός: Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το επιτελείο του σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία
Η πρωτοβουλία Τραμπ έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ - Το σχέδιο αυτό συναντά σοβαρή αντίσταση από ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ
Η πρωτεύουσα Νουούκ της Γροιλανδίας 32
Σκληρή απάντηση Ιράν στον Τραμπ: «Θα πλήξουμε Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις αν δεχθούμε επίθεση»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών
Ντόναλντ Τραμπ 14
Newsit logo
Newsit logo