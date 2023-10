Το εγκώμιο της Ελλάδας πλέκει η Κριστίν Λαγκάρντ, στο ευχαριστήριο μήνυμα που ανέβασε στο Χ (πρώην Twitter) προς τον Γιάννη Στουρνάρα για την φιλοξενία της συνεδρίασης του Δ.Σ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αθήνα.

Το Δ.Σ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνεδριάζει σήμερα και αύριο (26.10.2023) στην Αθήνα, με την Κριστίν Λαγκάρντ να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα.

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ενθουσιασμένη με την αλλαγή της Αθήνας «σε μία πολύ ζωντανή πόλη μέσα σε λίγα χρόνια», ενώ αναφέρθηκε και στις «τεράστιες προσπάθειες των Ελλήνων που άλλαξαν τα πράγματα για τη χώρα».

Δείτε το ευχαριστήριο μήνυμα της Κριστίν Λαγκάρντ:

🇬🇷🇪🇺 Hello from Athens!



I'm here for the external @ecb Governing Council meeting tomorrow and Thursday.



Efcharistó Yannis Stournaras and @BankofGreece for the warm welcome! pic.twitter.com/ypANupZMt4 — Christine Lagarde (@Lagarde) October 24, 2023

«I’m here for the external @ecb Governing Council meeting tomorrow and Thursday. Efcharistó Yannis Stournaras and @BankofGreece for the warm welcome!», γράφει η Κριστίν Λαγκάρντ στην ανάρτησή της, συνοδεύοντάς τη με τα emoji της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.