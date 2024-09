Η κυβέρνηση της Ρουμανίας αποφάσισε την διάθεση συστήματος Patriot στην Ουκρανία

Την στιγμή που η Ουκρανία απευθύνεις απεγνωσμένες εκκλήσεις για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνάς της – με συστήματα όπως τα Patriot – προκειμένου να αποκρούσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις, η Ρουμανία σπεύδει να δώσει «χείρα βοηθείας».

Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, παρά το γεγονός ότι η Ρουμανία διαθέτει μόλις δύο λειτουργικά συστήματα Patriot, καθώς και η ίδια γίνεται έμμεσα θύμα της ρωσικής επιθετικότητας, αφού έχει δεχθεί στο έδαφός της επανειλημμένα ρωσικά θραύσματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, από τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού στα ουκρανικά λιμάνια ακριβώς απέναντι από τα σύνορα με τον ποταμό Δούναβη.

Έτσι η κυβέρνηση συνασπισμού της Ρουμανίας ενέκρινε σήμερα 2.9.2024 ένα νομοσχέδιο που έστειλε στην βουλή για τελική έγκριση και το οποίο διευκολύνει την δωρεά στην Ουκρανία ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Η Ρουμανία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 2004 και μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι θα δωρίσει ένα από τα δύο επιχειρησιακά συστήματα Patriot στην Ουκρανία υπό τον όρο ότι οι σύμμαχοι θα το αντικαταστήσουν με ένα παρόμοιο σύστημα αεράμυνας.

Πρόκειται για μέρος της παράδοσης πέντε τέτοιων συστημάτων και άλλων στρατηγικών μονάδων αεράμυνας που έχουν υποσχεθεί τα κράτη του ΝΑΤΟ στο Κίεβο, καθώς μάχεται κατά της ρωσικής εισβολής.

«Μόλις η βουλή εγκρίνει τον νόμο, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να εκδώσει την απόφαση που θα κάνει την δωρεά λειτουργική», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μιχάι Κονσταντίν.

❗️ The Romanian Senate has approved the donation of the Patriot air defense systems to Ukraine



It was handed over to the country’s parliament for an urgent vote.



Thus, back in June, #Romania announced the transfer of Patriot to #Ukraine. However, before the start of the… pic.twitter.com/UcnArfb3Va