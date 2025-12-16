Η κυβέρνηση Τραμπ φέρνει ριζικές αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ: Μειώνονται οι στρατηγοί – Σε δεύτερη μοίρα η Ευρώπη

Με την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων ΗΠΑ ωθήθηκαν προς την έξοδο, με αποτέλεσμα αρκετοί αναλυτές να έκαναν λόγο για «εικόνα από το μέλλον».

Η εκτίμηση αυτή φαίνεται πως θα γίνει πραγματικότητα, αφού ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για το αμερικανικό Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σχεδιάζει βαθιά αναδιάρθρωση του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σημερινό (16.12.2025) δημοσίευμα της Washington Post φέρνει στο φως της δημοσιότητας το νέο πλάνο για τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την μείωση του αριθμού των στρατηγών και της σημασίας των διοικήσεων στην Ευρώπη και την Αφρική.

«Αν υιοθετηθεί, το σχέδιο θα προχωρήσει στις σημαντικότερες εδώ και δεκαετίες μεταβολές στην ηγεσία του στρατού, εν μέρει έπειτα από την υπόσχεση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να απομακρυνθεί από το status quo και να μειώσει τον αριθμό των στρατηγών στις ένοπλες δυνάμεις», δηλώνουν στην Washington Post τέσσερα άτομα με γνώση του θέματος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου Χέγκσεθ «τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στις αρχές του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε έκθεση που παρουσιάζει την «στρατηγική εθνικής ασφαλείας» στο πλαίσιο της οποίας διατυπώνεται η πρόθεση «να τεθεί τέλος στην εποχή κατά την οποία οι ΗΠΑ στήριζαν, σαν τον Άτλαντα, την παγκόσμια τάξη».

Η έκθεση προβλέπει «την πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης και καθαρίζει με την αμερικανική στρατηγική για την Αφρική και την Μέση Ανατολή με λίγες παραγράφους.

Στόχος, ο αναπροσανατολισμός της αμερικανικής πολιτικής ασφαλείας ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως ανάλογα με τα επαναπροσδιορισμένα συμφέροντα της Ουάσινγκτον.

Περικοπές και «μαχαίρι» στους ανώτατους αξιωματικούς

Όμως, σύμφωνα με την Washington Post, το περιβάλλον του Πιτ Χέγκσεθ με ανακοίνωση προς την εφημερίδα αρνείται να σχολιάσει «συζητήσεις που υποτίθεται θα ήταν εσωτερικού χαρακτήρα» και προσθέτει ότι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε διχογνωμία ανάμεσα σε αξιωματούχους είναι «τελείως ψευδής».

Σύμφωνα με το κείμενο, «όλοι στους κόλπους του υπουργείου εργάζονται για τον ίδιο στόχο».

Η Washington Post εξηγεί ότι τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τον αριθμό των διοικήσεων από 11 σε 8 «μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των στρατηγών και των ναυάρχων που αναφέρονται απευθείας στον Χέγκσεθ».

Τον Σεπτέμβριο, σε μία πολύ ασυνήθη πρωτοβουλία, ο Χέγκσεθ και ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσαν τα μέλη της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην στρατιωτική βάση του Κουάντικο στην Βιρτζίνια.

Ο αρχηγός του Πενταγώνου απαίτησε εκεί από το στράτευμα να γυρίσει την πλάτη σε «δεκαετίες παρακμής».

Τον Μάιο, είχε δώσει εντολή για σημαντικές περικοπές του αριθμού των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών με μία μείωση κατά τουλάχιστον 20% του αριθμού των εν ενεργεία στρατηγών και ναυάρχων.