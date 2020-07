Πρώτα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ που την… πάτησε (;) και ανέβασε video με την ανεκδιήγητη γιατρό από το Τέξας να λέει ότι δεν χρειάζεται μάσκα κατά του κορονοϊού. Από το πάθημα του Αμερικανού προέδρου (σ.σ. το twitter του κατέβασε το βίντεο) δεν έμαθε η… Μαντόνα. Και την πάτησε!

Το Instagram κατέβασε ανάρτηση της Μαντόνα στην οποία η “βασίλισσα” της ποπ είχε ανεβάσει βίντεο με την… γιατρό από το Τέξας. Το Instagram θεώρησε ότι η Μαντόνα διέδωσε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με ένα φερόμενο θεραπευτικό μέσο για τον κορονοϊό και το post της, διαγράφηκε!

Το βίντεο που μοιράστηκε η Μαντόνα στο Instagram είχε γίνει share (μεταξύ πολλών άλλων…) και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αφαιρέθηκε επειδή «περιείχε λανθασμένους ισχυρισμούς σχετικά με τις μεθόδους θεραπείας και πρόληψης της Covid-19», δήλωσε εκπρόσωπος του Facebook όπου ανήκει το Instagram.

Madonna posted the video of Dr. Stella Immanuel, the physician who falsely stated that hydroxychloroquine is a cure for Covid-19 and that masks don’t help to reduce transmission



In her caption, Madonna says the so-called “Demon Sperm” Doctor is her hero



IG has flagged the post pic.twitter.com/RISg6lMg5X