Η Μέγκαν Μαρκλ απάντησε με γράμμα στην έκκληση του πατέρα της από το νοσοκομείο

«Δεν θέλω να πεθάνω και να είμαστε αποξενωμένοι» της είπε και εξέφρασε την επιθυμία να δει τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, καθώς και τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ «πριν να είναι αργά»
«Λύγισε» η Μέγκαν Μαρκλ μετά την έκκληση του πατέρα της από την εντατική να την δει «μία ακόμα φορά» πριν πεθάνει. Έτσι αποφάσισε να του στείλει ένα γράμμα.

Μετά την έκκλησή του από το νοσοκομείο, κατά την οποία παρακαλούσε να επικοινωνήσει μαζί της ώστε να μη φύγει από τη ζωή αποξενωμένος από εκείνη, η Μέγκαν Μαρκλ έστειλε τελικά γράμμα στον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μέγκαν Μαρκλ έστειλε την επιστολή μέσω «αξιόπιστων και έμπιστων επαφών» η οποία βρίσκεται, πλέον, στα χέρια του 81χρονου πατέρας της ο οποίος αναρρώνει στις Φιλιππίνες μετά από επέμβαση κατά την οποία οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό τμήματος του αριστερού του ποδιού λόγω μεγάλης θρόμβωσης.

Ο Τόμας Μαρκλ είχε απευθύνει έκκληση στη Μέγκαν λέγοντας: «Δεν θέλω να πεθάνω ενώ παραμένουμε αποξενωμένοι». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να δει τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, καθώς και τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ «πριν να είναι αργά», όπως τόνισε.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η Μέγκαν αναζήτησε τον πατέρα της επικοινωνώντας με νοσοκομεία στις Φιλιππίνες, προτού του στείλει το γράμμα.

Το περιεχόμενο του γράμματος δεν έχει γίνει γνωστό, μέχρι στιγμής.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει βγει από την εντατική μετά το χειρουργείο αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα, προτού μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει μια μακρά περίοδος ανάρρωσης και, όταν επουλωθεί το τραύμα, αναμένεται να τοποθετηθεί προσθετικό μέλος.

