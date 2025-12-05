Μέγκαν Μαρκλ: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του πατέρα της, κινδύνεψε η ζωή του

Δύσκολες ώρες για την Μέγκαν Μαρκλ και τον πατέρα της Τόμας καθώς οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του με τον 81χρονο να παραμένει στην εντατική.

Ο Αμερικανός συνταξιούχος υπεύθυνος φωτισμού του Χόλιγουντ και πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ υποβλήθηκε σε μία σοβαρή επέμβαση στις Φιλιππίνες και σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail οι γιατροί ακρωτηρίασαν το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επέμβαση, έπειτα από θρόμβωση που διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος και οδήγησε σε νέκρωση του άκρου του. Ο γιος του Τόμας Μάρκλ, Τζούνιορ επιβεβαίωσε την κατάσταση μιλώντας στο ίδιο μέσο και ζήτησε από τη Μέγκαν να δείξει στον πατέρα τους λίγη συμπόνοια.

Όπως εξήγησε ότι η κατάσταση του πατέρα του χειροτέρεψε απότομα: «Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα. Τον πήγα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, του έκαναν εξετάσεις και μας είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί». Μετά την πρώτη εκτίμηση, ο Τόμας Μάρκλ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Σέμπου, όπου ζει από τις αρχές του έτους. Εκεί, οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο και οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του άκρου του.

Σύμφωνα με τον γιο του, «δεν υπήρχε άλλη επιλογή» καθώς οι γιατροί εξήγησαν ότι ήταν «ζήτημα ζωής και θανάτου». Μάλιστα αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στον αριστερό του μηρό.

Ο Τομ Τζούνιορ, ο οποίος έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα του, είπε ότι οι γιατροί παραμένουν «εξαιρετικά ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας του. Ο 81χρονος νοσηλεύεται στην εντατική σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση. Όπως ανέφερε ο γιος του, «οι επόμενες τρεις ημέρες είναι κρίσιμες». Οι γιατροί φοβούνταν για ενδεχόμενη λοίμωξη, με κίνδυνο σηψαιμίας ή γάγγραινας. «Το δέρμα του ήταν μαυρισμένο. Δεν μας δόθηκε καμία άλλη επιλογή. Είπαν: “Πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο τώρα, αλλιώς μπορεί να πεθάνει”» ανέφερε ο γιος του Μαρκλ.

Ο Τόμας Μάρκλ δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, ούτε τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ. Δεν έχει καμία επαφή με τη Μέγκαν Μαρκλ από το 2018. Λίγο αργότερα, ο Μαρκλ υπέστη δύο καρδιακά επεισόδια και δεν μπόρεσε να παραστεί στον γάμο της. Τη συνόδευεσε ο βασιλιάς Κάρολος.