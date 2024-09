Η Μελάνια Τραμπ κατακεραυνώνει το FBI για την επιδρομή στο σπίτι της: «Είναι προειδοποίηση για όλους τους Αμερικανούς»

Σαφές μήνυμα προς το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πως «τα δικαίωματα πρέπει να γίνονται σεβαστά» στέλνει η πρώην πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, εξαπολύοντας επίθεση για την επιδρομή που πραγματοποίησε το FBI στο σπίτι της στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, το 2022.

Η Μέλανια Τραμπ σε ένα σπάνιο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter), σημειώνει πως η επιδρομή του FBI στο διαμέρισμά της στη Φλόριντα αποτελεί «προειδοποίηση για όλους τους Αμερικανούς».

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η ιδιωτική μου ζωή θα δεχόταν εισβολή από την κυβέρνηση εδώ στην Αμερική», λέει για να συνεχίσει: «Το FBI έκανε έφοδο στο σπίτι μου στη Φλόριντα και έψαξε τα προσωπικά μου αντικείμενα».

Πρόκειται για το δεύτερο βίντεο που δημοσιεύσει μέσα σε λίγες ημέρες η πρώην πρώτη κυρία, σύζυγος του υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς προωθεί τα απομνημονεύματά της, «Melania».

Another powerful message from our First Lady.



Melania Trump speaks about the FBI raid on Mar-a-Lago as she continues to post videos as part of her book promotion pic.twitter.com/j3kO3r7eMq