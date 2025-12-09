Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διαδήλωναν έξω από θέατρο

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Γαλλία, καθώς η Πρώτη Κυρία, Μπριζίτ Μακρόν κατεγράφη να αποκαλεί «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διαδήλωναν έξω από θέατρο.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (8.12.25) στα social media, η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να αποκαλεί «βρωμιάρες σκύλες» τις διαδηλώτριες της φεμινιστικής κολεκτίβας #NousToutes που μια ημέρα νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν.

Ο συγκεκριμένος ηθοποιός το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό μιας νεαρής γυναίκας, με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Ακολούθησε μακρά έρευνα 3 ετών και στη συνέχεια η υπόθεση απορρίφθηκε από το εφετείο το περασμένο Ιανουάριο.

« S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! »



Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d’Ary Abittan accusé de viol.



Un non-lieu n’efface pas la parole et les ITT d’une femme.

pic.twitter.com/1mVHXvimCl — Sarah Legrain (@S_Legrain) December 8, 2025

Ο ηθοποιός επέστρεψε στο θέατρο και έκτοτε έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών. Το Σάββατο γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του ξεπήδησαν από το κοινό στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».

Την επόμενη μέρα στο ίδιο θέατρο βρέθηκε η Μπριζίτ Μακρόν. Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πήγε στα παρασκήνια για να συναντήσει τον ηθοποιό, ο οποίος της είπε «φοβάμαι» με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

Για κακή της τύχη η συνομιλία αυτή κατεγράφη και πλέον αναπαράγεται στα social media με μανιώδη ρυθμό.

Εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας δήλωσε ότι «αυτός ο διάλογος πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική των ριζοσπαστικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν εκείνοι που, φορώντας μάσκες, διέκοψαν την παράσταση του Άρι Αμπιτάν το Σάββατο το βράδυ για να εμποδίσουν τον καλλιτέχνη να εμφανιστεί. Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις μεθόδους».