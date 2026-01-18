Κόσμος

Η Νορβηγία δεν εξετάζει προς το παρόν αντίποινα στους δασμούς Τραμπ

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία»
REUTERS / Dado Ruvic /Illustration

Η Νορβηγία δεν εξετάζει για την ώρα αντίποινα στους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή έστειλε στρατό στη Γροιλανδία.

Η Νορβηγία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν», δήλωσε σήμερα (18/01/2026) ο πρωθυπουργός της.

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας
Γερμανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία
