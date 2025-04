Η Ουγγαρία αποχωρεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο – Το «ευχαριστώ» του Νετανιάχου στον Όρμπαν

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε σήμερα (03.04.2025) ότι αποχωρεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Βουδαπέστη για συνομιλίες με τον Ούγγρο ομόλογό του, Βίκτορ Όρμπαν.

Παρά το γεγονός ότι η Ουγγαρία είναι ιδρυτικό μέλος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε την εκκίνηση διαδικασίας αποχώρησής της από αυτό το μόνιμο δικαστικό όργανο, αρμόδιο για την ποινική δίωξη προσώπων για εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης ήρθε με αφορμή την πρώτη ημέρα της επίσκεψης στη Βουδαπέστη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Δικαστήριο.

«Η Ουγγαρία αποχωρεί από το ΔΠΔ»: Η ανακοίνωση της κυβέρνησης ήρθε καθώς ο Νετανιάχου περπατούσε πάνω στο κόκκινο χαλί που του έστρωσε ο επί μακρόν σύμμαχός του, Βίκτορ Όρμπαν, υποδεχόμενος με στρατιωτικές τιμές τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο κάστρο της Βούδας.

Ο δεξιός λαϊκιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε προσκαλέσει τον Ισραηλινό ομόλογό του να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη τον Νοέμβριο του 2024, μία ημέρα μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης εναντίον του ως υπόπτου για τέλεση εγκλημάτων πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες ως «πολιτικά κινούμενες» και τροφοδοτούμενες από «αντισημιτισμό».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η απόφασή του βασίζεται στο γεγονός ότι το Δικαστήριο λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής φύσεως. Πρόκειται για «ένα πολιτικό δικαστήριο, το οποίο έχει χάσει την αμεροληψία του, όπως έδειξαν οι αποφάσεις κατά του Ισραήλ», είπε.

«Πήρες μια γενναία στάση και στάση αρχής και σε ευχαριστώ, Βίκτορ», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Όρμπαν, χαιρετίζοντας την απόφαση αποχώρησης της Ουγγαρίας από το ΔΠΔ.

