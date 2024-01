H Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ισχυρίζεται, ότι κατέρριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος τύπου A-50 και ένα αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου τύπου Il-22.

Η Ουκρανία έχει επίσημα ανακοινώσει την κατάρριψη του αεροσκάφους της Ρωρίας. Ο γνωστός Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ «Flightbomber», που ασχολείται κυρίως με ειδήσεις για την ρωσική Πολεμική Αεροπορία και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Άμυνας και Πληροφοριών του ουκρανικού κοινοβουλίου, Γιούρι Μισιάγκιν ανέφεραν ότι η κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους είναι γεγονός, με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι και το Il-22 χτυπήθηκε.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, το A-50, με σειριακό αριθμό RF-50601, χτυπήθηκε μεταξύ 21:10-21:15 στην περιοχή Κιριλόβκα της περιφέρειας Ζαπορίζια και το Il-22М11 με σειριακό αριθμό RF-75106, χτυπήθηκε στις 21:00 στην περιοχή της Χερσώνας. Ο Ουκρανός Στρατηγός Ζαλούζνι είπε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ την Πολεμική Αεροπορία για μια τέλεια σχεδιασμένη και εκτελεσμένη επιχείρηση στην περιοχή του Αζόφ».

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (SBU), Κίριλο Μπουντάνοφ, επιβεβαίωσε την κατάρριψη του ρωσικού A-50 στο αμερικανικό αμυντικό μέσο ενημέρωσης «The War Zone» δίχως όμως να προσθέσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Budanov confirmed to our Howard Altman that Ukraine shot the A-50 down and damaged the IL-22. That’s his position at this time, take it however you wish. It’s in the update in the post linked below. https://t.co/5kIJ4Z4lEl