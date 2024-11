Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με drones κατά της Μόσχας – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

Μια εκτεταμένη επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής Αντρέι Βορομπιόφ, ενώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση με drones κατά της Μόσχας από την αρχή του πολέμου.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα Κυριακή (10.11.2024) κατά της Μόσχας και της περιφέρειας της με τουλάχιστον 32 drones, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας διακόπηκαν προσωρινά μετά από την επίθεση drone, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Rosaviatsia) στο κανάλι της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι έχει κλείσει ακόμα ένα αεροδρόμιο στην Μόσχα.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα κατά της Μόσχας με τουλάχιστον 32 drones, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

No, this isn’t Kyiv – it’s Moscow, dealing with dozens of drones that made it through Russian air defenses from over 700 km away. Both sides are playing now. pic.twitter.com/dNFsjpnHWt

“Here it is, it has flown to us” – residents of Sofyino near Moscow show the consequences of a UAV attack



Meanwhile, the number of drones flying toward Moscow has grown to 32.⬇️ pic.twitter.com/slV9LEdZzo