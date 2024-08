Η Ουκρανία επιβεβαιώνει ότι συνετρίβη ουκρανικό F-16

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο πιλότος Ολέξιι Μέσια έχασε τη ζωή του ενώ πιλοτάριζε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 και απωθούσε επίθεση ρωσικών πυραύλων στις 26 Αυγούστου.

Νωρίτερα, δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «Wall Street Journal» ανέφερε ότι, αμερικανικής κατασκευής, ουκρανικό F-16 κατέπεσε στην Ουκρανία.

«Διεξήγαγε ηρωικά την τελευταία του μάχη στον ουρανό. Στις 26 Αυγούστου ο Ολέξιι κατέστρεψε τρεις πυραύλους κρουζ και ένα επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ενώ απέκρουσε ένα ρωσικό μαζικό συνδυασμένο πυραυλικό και αεροπορικό πλήγμα. Ο Ολέξιι έσωσε τους Ουκρανούς από τους θανατηφόρους ρωσικούς πυραύλους. Δυστυχώς, με κόστος την ίδια του τη ζωή», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

«Τέσσερις πύραυλοι του εχθρού καταρρίφθηκαν από αερομεταφερόμενα όπλα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

