Η Ουκρανία φέρεται να έπληξε με πυραύλους ρυμουλκό του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο μετέφερε στρατιώτες, όπλα και πυρομαχικά στο Φιδονήσι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για το ρυμουλκό Vasiliy Beg.

Βίντεο που δείχνει το χτύπημα στο ρυμουλκό κάνει ήδη τον γύρο των social media, με τον κυβερνήτης της περιοχής της Οδησσού να επιβεβαιώνει ότι είναι το Vasiliy Beg που κινούνταν στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Φιδονήσι. Αν και καλύπτει λιγότερο από το ένα δέκατο του τετραγωνικού μιλίου, το εν λόγω νησί έχει στρατηγική σημασία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα social media από αξιόπιστους χρήστες, όπως του Rob Lee, καταγράφεται η έκρηξη δύο πυραύλων στο ρωσικό σκάφος Vasily Bekh, το οποίο μετέφερε αντιαεροπορικό σύστημα TOR-M2KM με προορισμό το Φιδονήσι.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy

Ανάρτηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Twitter επιβεβαιώνει το χτύπημα, λέγοντας πως το Vasily Bekh, σκάφος που ανήκει στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, «επιτυχώς αποστρατιωτικοποιήθηκε». Είναι η έκφραση που συνήθως χρησιμοποιεί το Κίεβο όταν ανακοινώνει την καταστροφή κάποιου ρωσικού στόχου. Στην ανάρτηση αναφέρεται ακόμη πως το ρωσικό σκάφος μετέφερε προσωπικό, όπλα και πολεμοφόδια στο, κατειλημμένο από τους Ρώσους, Φιδονήσι. «Το Moskva δεν θα είναι ποτέ μόνο…» προστίθεται.

Spasatel Vasily Bekh, a tug of the russian black sea fleet, successfully demilitarized by the @UA_NAVY. The ship was transporting personnel, weapons and ammunition to the occupied Snake Island.

Moskva never be alone… pic.twitter.com/3slXr6qtEl