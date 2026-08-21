Η Ουκρανία ζητά την έγκριση Μασκ για τη χρήση του Starlink σε πλήγματα έως και 200 χλμ. εντός της Ρωσίας

Η Ουκρανία ζητά την έγκριση του Έλον Μασκ για να χρησιμοποιήσει drones εξοπλισμένα με Starlink, προκειμένου να πλήξει εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων σε βάθος έως και 200 χλμ. εντός της Ρωσίας, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αναχαιτιστών αεράμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η κίνηση θα απαιτούσε την έγκριση του Έλον Μασκ, η στάση του οποίου απέναντι στην Ουκρανία και στη χρήση της δορυφορικής υπηρεσίας διαδικτύου του από τη χώρα έχει αλλάξει επανειλημμένα. Ένα ακόμη πιθανό εμπόδιο είναι ότι ο άνθρωπος στο Κίεβο που είχε απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τον Έλον Μασκ, ο πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, αποπέμφθηκε πρόσφατα και μάλιστα ζητά εκλογές στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου.

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Το αίτημα της Ουκρανίας έρχεται καθώς δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς το Κίεβο έχει αρχίσει να ξεμένει από πυραύλους Patriot, το μοναδικό σύστημα που η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει για να τους καταρρίπτει με αξιοπιστία.

Όπως δήλωσε ο Φραντς-Στέφαν Γκάντι, στρατιωτικός αναλυτής με έδρα τη Βιέννη, ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο η Ουκρανία είναι απίθανο να λάβει εγκαίρως αρκετούς πυραύλους ώστε να διατηρήσει την τρέχουσα στρατηγική αεράμυνάς της, την οποία περιέγραψε ως «ουσιαστικά μια προσπάθεια κατάρριψης των εισερχόμενων βαλλιστικών πυραύλων».

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Η Ρωσία έχει αυξήσει την παραγωγή πυραύλων και drones, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να χρειάζεται εκατοντάδες πυραύλους Patriot για να αντέξει έως το τέλος του έτους.

Starlink / REUTERS / Sam Wolfe/File Photo

Το Κίεβο επιδιώκει έναν τρόπο να υπερβεί αυτόν τον περιορισμό, ζητώντας έγκριση για τη χρήση του Starlink στα δικά του επιθετικά drones, ώστε να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια βασικούς ρωσικούς στόχους πέρα από τα σύνορα.

Τα drones με δυνατότητα Starlink χρησιμοποιούν το δορυφορικό δίκτυο της SpaceX για να διατηρούν ισχυρότερες συνδέσεις με τους χειριστές τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με συμβατικές ραδιοζεύξεις, ενώ είναι επίσης λιγότερο ευάλωτα στις συνήθεις μεθόδους παρεμβολής. Τέτοια drones έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης εντός της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με άτομα που ήταν παρόντα στη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Ιούλιο, να επικοινωνήσει με τον Έλον Μασκ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άδεια για τη χρήση του Starlink από την Ουκρανία πέρα από τα σύνορά της, με στόχο την επίθεση σε ρωσικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.

Το Κίεβο εκτιμούσε ότι ο περιορισμός των επιθέσεων σε βάθος 200 χιλιομέτρων εντός της Ρωσίας θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Μασκ να εγκρίνει το αίτημα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε και δεν φάνηκε να υποστηρίζει το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο Μασκ έχει αποφύγει να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί το Starlink για πλήγματα εντός της Ρωσίας. Το 2022, διέκοψε την πρόσβαση των ουκρανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή της Κριμαίας, λέγοντας ότι φοβόταν πως αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνική κλιμάκωση.

Τον Φεβρουάριο, έπειτα από απευθείας αίτημα του Φεντόροφ, τότε υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, ο Μασκ απέκλεισε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τον ρωσικό στρατό εναντίον της Ουκρανίας.

Καθώς η Ουκρανία ζητά εκ νέου τη βοήθεια του Μασκ, ο άνθρωπος που βρισκόταν στην καλύτερη θέση για να ασκήσει πίεση προς αυτόν δεν ανήκει πλέον στον στενό κύκλο του Ζελένσκι.

Τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι απέπεμψε τον Φέντοροφ, ένα από τα δημοφιλέστερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και βασικό συνομιλητή της Silicon Valley, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης.