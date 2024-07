Η Πολωνία θα καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους πάνω από την Ουκρανία – Τι προβλέπει η συμφωνία Ζελένσκι – Τουσκ

Διμερή συμφωνία ασφαλείας υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, σήμερα Δευτέρα (8.7.24).

Η συμφωνία που υπέγραψαν Ζελένσκι και Τουσκ προβλέπει ότι η Πολωνία θα καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους και drones που εκτοξεύονται από τη Ρωσία πάνω από το ουκρανικό έδαφος, αν αυτοί κατευθύνονται προς τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Η πρόβλεψη αυτή της συμφωνίας είναι κάτι πρωτόγνωρο, ειδικά για ένα κράτος – μέλος του NATO, και η αντίδραση της Μόσχας αναμένεται να είναι σφοδρή.

Επίσης, η διμερής συμφωνία ασφαλείας προβλέπει ότι η νέα εθελοντική στρατιωτική μονάδα «Ουκρανική Λεγεώνα» (Ukrainian Legion) θα εκπαιδευτεί σε πολωνικό έδαφος και θα προμηθευτεί εξοπλισμούς από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

