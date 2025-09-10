Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Πολωνία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την στοχοποίηση χώρας μέλους του ΝΑΤΟ από την Μόσχα - «Πρόκληση μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ
Στρατιώτες σε πόλη της Πολωνίας από όπου πέρασαν ή καταρρίφθηκαν ρωσικά drones
Στρατιώτες σε πόλη της Πολωνίας από όπου πέρασαν ή καταρρίφθηκαν ρωσικά drones / Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του ήταν πιθανότατα μια «πρόκληση μεγάλης κλίμακας» και ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει.

Τώρα ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να «διαβουλεύονται μεταξύ τους όταν, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν 19 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία το βράδυ της Τρίτης (09/09/25) και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τρία ή τέσσερα καταρρίφθηκαν προκαλώντας όμως υλικές ζημιές σε κατοικίες. 

Σπίτι έχει υποστεί ζημιές στην Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικού drone
Σπίτι έχει υποστεί ζημιές στην Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικού drone / Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Τόσο η πολωνική όσο και η ΝΑΤΟϊκή αεράμυνα κινητοποιήθηκαν καθώς drones παραβίασαν «επανειλημμένα» τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της Ουκρανίας.

Αυτά που αποτελούσαν απειλή «εξουδετερώθηκαν» και οι έρευνες για τον εντοπισμό των σημείων συντριβής τους συνεχίζονται – με τους ανθρώπους να προειδοποιούνται να μην πλησιάζουν τα συντρίμμια σε περίπτωση που περιέχουν επικίνδυνο υλικό.

Τι προβλέπει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ, τα κράτη μέλη μπορούν να φέρουν ένα θέμα υπόψη του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (Συμβούλιο ή NAC – το κύριο όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ) και να το συζητήσουν με τους Συμμάχους. Το κύριο φόρουμ για πολιτικές διαβουλεύσεις είναι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Το NAC είναι η κύρια επιτροπή λήψης πολιτικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας, λόγω της προεδρίας του, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται επίσης σε τακτική βάση σε άλλα φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών και των ομάδων εργασίας του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά τα όργανα αντλούν την εξουσία τους από το Συμβούλιο.

Το άρθρο 4 αναφέρει: “Τα Μέρη θα διαβουλεύονται από κοινού όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη”.

Οποιαδήποτε χώρα μέλος μπορεί να επικαλεστεί επίσημα το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. Μόλις γίνει επίκληση, το θέμα συζητείται και μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια μορφή κοινής απόφασης ή δράσης εκ μέρους της Συμμαχίας. Όποιο και αν είναι το σενάριο, οι συνάδελφοι που κάθονται γύρω από το τραπέζι του Συμβουλίου ενθαρρύνονται να αντιδράσουν σε μια κατάσταση που τους γνωστοποίησε μια χώρα μέλος.

Από τη δημιουργία της Συμμαχίας το 1949, το Άρθρο 4 έχει επικληθεί επτά φορές. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία ζήτησαν να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Politico: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε «πρόεδρος» της Ευρώπης
Ποτέ ξανά ένας Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε ασκήσει τόσο άμεση επιρροή στις ευρωπαϊκές υποθέσεις – Οι ηγέτες της ΕΕ, ανίκανοι να επιβάλουν την αυθεντία τους, φαίνεται να έχουν αποδεχθεί να παραχωρήσουν έδαφος στον Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo