Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ προειδοποιεί: «Παραμείνετε σε ασφαλή σημεία, κοντά σε καταφύγια»

Σε παρόμοια ενημέρωση προχώρησε και η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ
Ίσραηλινοί σε καταφύγια
Ίσραηλινοί σε καταφύγια / REUTERS / Itai Ron

Σε εμπόλεμη κατάσταση βρίσκεται το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, με την ελληνική πρεσβεία να ενημερώνει σχετικά τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί σήμερα (28.02.2026) τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +972 546817282.

 

Να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας συνέστησε στους Γερμανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ ο πρέσβης της Γερμανίας στη χώρα Στέφεν Ζάιμπερτ, ενώ η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς την περιοχή. Στο Βερολίνο συνέρχεται η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων.

«Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας. Πάνω από όλα, μείνετε κοντά σε κατάλληλα καταφύγια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο πρέσβης της Γερμανίας Στέφεν Ζάιμπερτ.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις πρεσβείες της στο Ιράν και στο Ισραήλ και στις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) θα συνεδριάσει η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση.

Νωρίτερα σήμερα, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι για σήμερα και για αύριο, ενώ οι πτήσεις της εταιρίας από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό και το Ομάν αναστέλλονται έως τις 7 Μαρτίου.

