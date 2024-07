Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η Μαλτέζα πολιτικός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Ρομπέρτα Μέτσολα η οποία εξελέγη για πρώτη φορά στη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2022, θα παραμείνει στη θέση αυτή για 2,5 ακόμη χρόνια, αφού συγκέντρωσε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των νεοεκλεγέντων 720 ευρωβουλευτών με 562 ψήφους.

Αναμενόταν ότι θα επανεκλεγόταν, καθώς κατέβηκε ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο. Μόνο η Ιρένε Μοντέρο της Αριστεράς, πρώην υπουργός ισότητας της Ισπανίας, υπέβαλε συμβολικά την υποψηφιότητά της κατά της Μετσόλα. Η Μοντέρο έλαβε 61 ψήφους.

Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.



