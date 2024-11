Η Ρωσία απειλεί την Ουκρανία: «Μας χτυπήσατε δεύτερη φορά με πυραύλους ATACMS – Ετοιμάζουμε απάντηση»

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέες απειλές ενάντια στην Ουκρανία και στην Δύση, με αφορμή την επίθεση που πραγματοποίησε το Κίεβο με αμερικανικής κατασκευής βαλλιστικούς πυραύλους τύπου ATACMS με στόχο αεροπορική βάση στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Ειδικότερα, η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον αεροπορικής βάσης στην πόλη Καλίνο της περιφέρειας Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, περίπου 100 χιλιόμετρα από τις γραμμές του ουκρανικού στρατού.

Στο πλαίσιο αυτό, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (26.11.2024) πως ετοιμάζει απάντηση στην Ουκρανία, επειδή εξαπέλυσε δύο πυραυλικές επιθέσεις με ATACMS τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Russian airfield in Khalino near Kursk was targeted by ATACMS with cluster submunitions. Photo shows moment of the impact. As well as geolocation of the strikes. https://t.co/OTccUWB1bw https://t.co/0r9omd39hU pic.twitter.com/ULH7Ww12rh

Στην ανακοίνωση του, αναφέρεται ότι και οι δύο επιθέσεις με ATACMS στόχευαν θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Κουρσκ και στις δύο περιπτώσεις είτε ένας είτε δύο πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους, ενώ οι περισσότεροι καταρρίφθηκαν.

Παράλληλα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα συντρίμμια των αμερικανικής κατασκευής πυραύλων που έπεσαν στο Κουρσκ.

Remainings of the ATACMS which were used to attack Russian targets in the Kursk region of Russia. Judging by the background those are from the Khalino airfield near Kursk. pic.twitter.com/32AyVF2nJi