Η Ρωσία απέλασε Βρετανό διπλωμάτη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Η κλιμάκωση των εντάσεων στον πόλεμο της Ουκρανίας έχει μεταφερθεί και στο διπλωματικό επίπεδο, με την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ρωσία και Βρετανία να κορυφώνεται λόγω της μεγάλης στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχει το Λονδίνο στο Κίεβο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (26.11.2024) ότι αποφάσισε την απέλαση διπλωμάτη από την Βρετανία, με την κατηγορία της κατασκοπείας, όπως δήλωσε η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας (FSB) στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα τόνισε ότι το υπουργείο είχε καλέσει τον Βρετανό πρεσβευτή, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

BREAKING: Russia has expelled a British diplomat amid accusations of spying, according to reports coming out of the countryhttps://t.co/Y5JVzmgMFg



