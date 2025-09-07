Κόσμος

Η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ

Ο τελευταίος βομβαρδισμός θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022
Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον υψηλόβαθμο Αμερικανό διπλωμάτη, Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο
Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον υψηλόβαθμο Αμερικανό διπλωμάτη, Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο / REUTERS

Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, την Κυριακή (07.09.2025), μετά και το τελευταίο πλήγμα της Μόσχας στο Κίεβο.

«Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε ο Κιθ Κέλογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

 

Ο νυχτερινός βομβαρδισμός στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

