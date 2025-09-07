Η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ

Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, την Κυριακή (07.09.2025), μετά και το τελευταίο πλήγμα της Μόσχας στο Κίεβο.

«Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε ο Κιθ Κέλογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025

Ο νυχτερινός βομβαρδισμός στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.