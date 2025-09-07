Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από τη σφοδρότερη ρωσική επίθεση – Οργή της Δύσης

Έσβησε η πυρκαγιά στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά από την ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση της Ρωσίας τη νύχτα. Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες ο απολογισμός των πληγμάτων σε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία.

Το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τη χωρίς προηγούμενο νυχτερινή αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, με περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να φλέγεται η στέγη του επιβλητικού κτιρίου όπου συνέρχεται το υπουργικό συμβούλιο και γκρίζος καπνός να υψώνεται από αυτό. Ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού στο κτίριο που βρίσκεται στην ”καρδιά” του Κιέβου, κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το Κοινοβούλιο.

WATCH: @TreyYingst reports from Ukraine after Russia hits Kyiv with the largest air attack since the war began. pic.twitter.com/vjLMzP4p67 — Fox News (@FoxNews) September 7, 2025

«Για πρώτη φορά, η στέγη και οι τελευταίοι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές λόγω εχθρικής επίθεσης», ανέφερε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο Telegram. Σύμφωνα με τη Σβιριντένκο, δεν υπήρξαν θύματα εντός του κτιρίου. Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι η φωτιά που ξέσπασε είχε πλέον σβήσει.

The cabinet building in Kiev was also hit during the night. This is the main government building in Ukraine, which was struck for the first time. pic.twitter.com/JBE86lxlNv — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 7, 2025

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο είχε μείνει σχετικά αλώβητη από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της πρωτεύουσας.

Νύχτα τρόμου στην Ουκρανία

Τη νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε 810 drones και 13 πυραύλους. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία λέει ότι αναχαίτισε 747 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυραύλους. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου.

Εκτός της πρωτεύουσας, χτυπήθηκαν και άλλες περιοχές. Συνολικά, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές, τοπικές συγκρούσεις.

Στην πρωτεύουσα, υπέστησαν ζημιές πολλές πολυκατοικίες. Τα θύματα ήταν μία νεαρή γυναίκα και ο γιος της, ηλικίας μόλις δύο μηνών, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι συνήθεις ισχυρισμοί της Μόσχας

Ο ρωσικός στρατός, ως συνήθως, διαβεβαίωσε ότι πλήττει μόνο στρατιωτικο-βιομηχανικούς στόχους και υποδομές μεταφορών. Ανέφερε ότι στόχευσε εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτικά αεροδρόμια στην ανατολική, νότια και κεντρική Ουκρανία καθώς και δύο βιομηχανίες στην περιφέρεια του Κιέβου. «Κανένας άλλος στόχος δεν χτυπήθηκε στα όρια του Κιέβου», πρόσθεσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην έδρα της κυβέρνησης μπορεί να έπεσαν συντρίμμια και να μην δέχτηκε απευθείας πλήγμα.

«Ο κόσμος πρέπει να απαντήσει σε αυτήν την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις. Πρέπει να εντείνουμε τις κυρώσεις, ιδίως στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», είπε η Σβιριντένκο, ζητώντας επίσης «όπλα».

Έξαλλη με Μόσχα η Δύση

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε μετά τη ρωσική επίθεση ότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη» να εντείνει την πίεση στη Μόσχα και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε στις 5 Σεπτεμβρίου μία «πολύ παραγωγική» συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε και με τον Μπέσεντ. «Συζητάμε το τι μπορούν οι ΕΕ και οι ΗΠΑ να κάνουν μαζί. Και είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε την πίεση» είπε ο Μπέσεντ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα «επόμενα βήματα» που θα πρέπει να γίνουν ώστε να δοθεί «η κατάλληλη απάντηση» στη Μόσχα και να ενισχυθεί η ουκρανική άμυνα.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ εκτίμησε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη» και η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «εμπαίζει τη διπλωματία».

Η Ουκρανία από την πλευρά της έκανε γνωστό ότι έπληξε ένα εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία.