Έπειτα από 47 χρόνια η Ρωσία επιστρέφει στη Σελήνη, καθώς εκτόξευσε έναν πύραυλο Σογιούζ που μεταφέρει εξερευνητικό σκάφος για το φεγγάρι.

Συγκεκριμένα, ο πύραυλος Σογιούζ 2,1 της υπηρεσίας διαστήματος της Ρωσίας απογειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες για να μεταφέρει εξερευνητικό σκάφος στη Σελήνη. Πρόκειται για την πρώτη ρωσική αποστολή στον δορυφόρο της Γης έπειτα από 47 χρόνια.

Ο πύραυλος με το σκάφος Luna-25 απογειώθηκε όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στις 02:10 [σ.σ. ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας] από το κοσμοδρόμιο Βαστότσνι, 5.500 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, στη ρωσική Άπω Ανατολή, κατέγραψαν πλάνα που αναμεταδόθηκαν απευθείας από τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος, τη ROSCOSMOS.

Ο πύραυλος υψώθηκε στον γκρίζο ουρανό μέσα σε καπνούς και φλόγες. Αναμένεται να τεθεί σε σεληνιακή τροχιά εντός πέντε ημερών, και κατόπιν θα χρειαστούν από τρεις ως επτά ημέρες για την επιλογή του κατάλληλου σημείου προσεδάφισης, στην περιοχή του νότιου πόλου της Σελήνης.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη ROSCOSMOS, η υπηρεσία προβλέπει πως το εξερευνητικό σκάφος θα προσσεληνωθεί από την 21η ως την 23η Αυγούστου.

Το Luna-25, που αναμένεται να παραμείνει στη Σελήνη για έναν μήνα, έχει αποστολή να συγκεντρώσει δείγματα εδάφους, να τα «αναλύσει» και επίσης να κάνει «μακροπρόθεσμη επιστημονική έρευνα», εξήγησε η ρωσική υπηρεσία διαστήματος.

⚡️ The station “Luna-25” went to the natural satellite of the Earth from the Vostochny cosmodrome.



