Στα ύψη ανεβαίνει ο υδράργυρος στις σχέσεις Ρωσίας – ΗΠΑ μετά την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, που είχε – σύμφωνα με τη Μόσχα – ως στόχο τη δολοφονία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ρωσική πλευρά κατηγόρησε σήμερα (4.5.2023) τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από το συμβάν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ διατύπωσε τον ισχυρισμό αυτό σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να έχει υπόψιν της πως η Ρωσία γνωρίζει ότι εκείνη επιλέγει τους στόχους και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια. Δεν έδωσε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό περί ανάμιξης των ΗΠΑ στην επίθεση με drone που είχε ως στόχο τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη στο περιστατικό που συνέβη νωρίς χθες (3.5.2023), όπου σε βίντεο φαίνονται δύο ιπτάμενα αντικείμενα να πλησιάζουν το Κρεμλίνο και το ένα εξ αυτών να εκρήγνυται με μια δυνατή λάμψη.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ανταπαντήσει, αλλά δεν έχει διευκρινίσει τι μορφή μπορεί να λάβει η απάντηση αυτή.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είχε πολλές επιλογές και η απάντηση, όταν έλθει, θα έχει εξεταστεί σοβαρά και θα είναι ισορροπημένη. Δήλωσε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα έρευνα αλλά ότι δεν είναι σε θέση να πει πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματά της.

