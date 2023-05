Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με drones που έγινε χθες Τρίτη (2.5.2023) το βράδυ στο Κρεμλίνο. Η Μόσχα καταγγέλλει «τρομοκρατική ενέργεια» και ισχυρίζεται ότι κατέρριψε 2 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, εφόσον ισχύει μια απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μόσχα απέχει 800 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα που εγείρει ερωτήματα για την πτήση των drones στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει επιβάλλει απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Μόσχας και έχει εγκαταστήσει αντι-αεροπορικά συστήματα οπλισμού αλλά και ηλεκτρονικά αντίμετρα, τα οποία θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν τα drones.

Παράλληλα, κυκλοφορούν και βίντεο στα social media που δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν αντι-αεροπορικά πυρά. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά τους.

The Kremlin says its military and secret services "acted timely" to shoot down the drones.



"Russia reserves the right to take retaliatory measures when and where it sees fit," it added.



