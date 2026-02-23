Συμβαίνει τώρα:
Η Ρωσία προτείνει στη Σερβία την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ρωσικής τεχνολογίας

«Μπορούμε να κάνουμε στον σταθμό 99% έως 100% ρωσικό προϊόν, ακόμα και υπό το σχήμα μίας διεθνούς κοινοπραξίας» υποστηρίζει η Μόσχα
Κάψουλα πυρηνικού καυσίμου
Κάψουλα πυρηνικού καυσίμου / Lehtikuva / Emmi Korhonen / via REUTERS / File Photo

Η Σερβία παράγει το 70% της ενέργειας σε ρυπογόνους σταθμούς καύσης άνθρακα και εξαρτάται από την Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου, ωστόσο η Μόσχα θέλει να ενισχύσει την συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτό.

Παρά το γεγονός ότι η Σερβία δεν διαθέτει πυρηνικό σταθμό και υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση κατασκευής πυρηνικών σταθμών, που θεσπίστηκε το 1989 μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, αυτό δεν εμποδίζει την Ρωσία από το να πάρει μια φιλόδοξη πρωτοβουλία.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει στο Βελιγράδι έναν ρωσικής τεχνολογίας πυρηνικό σταθμό στο πλαίσιο διεθνούς κοινοπραξίας, ανακοίνωσε σήμερα (23.02.2026) ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Μπορούμε να κάνουμε στον σταθμό 99% έως 100% ρωσικό προϊόν, μπορούμε να τον υλοποιήσουμε υπό το σχήμα μίας διεθνούς κοινοπραξίας, με μέγιστη συμμετοχή προμηθευτών», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ στους δημοσιογράφους έπειτα από την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

