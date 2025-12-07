Η Ρωσία «βάζει στον πάγο» το σχέδιο ΗΠΑ για την Ουκρανία: Χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να το αποδεχτούμε

Ερωτήματα αφήνει η στάση της Μόσχας σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που θα φέρει σύμφωνα με τις ελπίδες των ΗΠΑ, την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών για μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία ολοκληρώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, χωρίς σημαντικές νέες εξελίξεις και με ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και τα ζητήματα εδαφών, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως η Μόσχα δεν φαίνεται να είναι κάν κοντά στο «αισιόδοξη». Ο Γιούρι Ουσάκοφ, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, φέρεται να είπε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «κάνουν σοβαρές, θα έλεγα, ριζικές αλλαγές στα έγγραφά τους» για την Ουκρανία.

Τα σχόλιά του ήρθαν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις δήλωση του Κιθ Κέλογκ, ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει «πραγματικά ολοκληρωθεί», εξαρτώμενη από δύο ζητήματα – το μέλλον του Ντονμπάς και αυτό του πυρηνικού σταθμού Ζαπορόζια.

Καθώς οι συζητήσεις έφταναν στο τέλος τους, το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη νέα στρατηγική ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτή εγκατέλειψε τη γλώσσα των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων που περιέγραφαν τη Ρωσία ως απειλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαραθώνια συνάντηση στο Μαϊάμι ξεκίνησε την Πέμπτη μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και των Ουκρανών αξιωματούχων Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Κνάτοφ, αναφέρει το CNN.

Μετά από τρεις ημέρες συνομιλιών, «δύσκολα ζητήματα παραμένουν», δήλωσε το Σάββατο η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ Όλγα Στεφανισίνα, «αλλά και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να δουλεύουν για να διαμορφώσουν ρεαλιστικές και αποδεκτές λύσεις».

«Οι κύριες προκλήσεις αυτή τη στιγμή αφορούν ζητήματα εδαφών και εγγυήσεων, και αναζητούμε ενεργά τις καλύτερες μορφές για να τα αντιμετωπίσουμε», είπε. «Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν όταν συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία».

Τα αγκάθια του εδαφικού ζητήματος

Τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφάλειας αποτελούν μακροχρόνια αγκάθια για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Η Ουκρανία επιμένει ότι μια δίκαιη λήξη του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας και να μην την αναγκάζει να παραχωρήσει περισσότερο έδαφος στη Ρωσία.

Καθώς ξεκινούσαν οι συζητήσεις, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ινδία ότι η χώρα του σκοπεύει να καταλάβει την περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας «με κάθε τρόπο».

Οι συνομιλίες στο Μαϊάμι είχαν προηγηθεί από επίσκεψη του Κούσνερ και του Γουίτκοφ στη Μόσχα. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Πούτιν και ότι πιστεύουν πως ο Ρώσος πρόεδρος «θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει» – αν και οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε πρόοδο.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως είχε μια «μακρά» και «εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, καθώς και με την ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι.

«Καλύψαμε πολλά θέματα και περάσαμε από βασικά σημεία που μπορούν να διασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν τον κίνδυνο μιας νέας ρωσικής πλήρους εισβολής», είπε ο Ζελένσκι. «Συμφωνήσαμε στα επόμενα βήματα και στους τρόπους συνέχισης των συνομιλιών με τις ΗΠΑ».

Στη συνομιλία συζητήθηκε επίσης «ο κίνδυνος η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Κνάτοφ και ο Ουμέροφ αναμένεται να του παρουσιάσουν μια «αναλυτική αναφορά» για τις διαπραγματεύσεις.

Η ειρήνη και οι όροι της θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συζήτησης τη Δευτέρα 08.12.2025 στο Λονδίνο, σε συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Η συζήτηση θα αφορά «την κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής μεσολάβησης», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο.