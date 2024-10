Η στιγμή που 9χρονος παρασύρει τον μεθυσμένο πατέρα του με το αυτοκίνητο ενώ του έκανε μάθημα οδήγησης

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το Οχάιο των ΗΠΑ βγήκε στη δημοσιότητα και δείχνει την σοκαριστική παράσυρση ενός πατέρα από τον 9χρονο γιο του, τη στιγμή που έκανε μάθημα οδήγησης με το αυτοκίνητο της οικογένειας του.

Ο 36χρονος Clejuan Williams από το Τολέδο του Οχάιο των ΗΠΑ, από την σφοδρή παράσυρση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του να παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε την περασμένη Κυριακή (06.10.2024), όταν ο Williams, σε κατάσταση μέθης, θέλησε να μάθει στον γιο του να κάνει όπισθεν με το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το WTVG.

Το 9χρονο αγόρι τότε μπήκε στη θέση του οδηγού και ο πατέρας φέρεται πως του είπε να πατήσει ένα από τα πεντάλ.

Δείτε το βίντεο:

CAUGHT ON CAM: Toledo man dragged under car while teaching his 9-year-old son how to drive >> https://t.co/x4H9cwyevy pic.twitter.com/yTfFBGrvOG