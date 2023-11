Ένα βίντεο από την στιγμή της «κατάληψης» του πλοίου που ανήκει και σε έναν από τους πιο πλούσιους Ισραηλινούς επιχειρηματίες, τον Αβραάμ Ραμί Ουνγκάρ έδωσαν στην δημοσιότητα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η κατάληψη του πλοίου από τους Χούθι έγινε στην Ερυθρά Θάλασσα και τα πλάνα είναι αποκαλυπτικά. Μοιάζουν πιο πολύ με ταινία δράσης μόνο που είναι πέρα για πέρα αληθινά.

«Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Τουρκία με προορισμό την Ινδία. Σε αυτό επέβαιναν πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά κανείς Ισραηλινός. Δεν πρόκειται για ισραηλινό πλοίο», ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός στρατός.

Με ανακοίνωση του γραφείου του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε με δριμύτητα την επίθεση κατά του πλοίου.

«Το πλοίο που ανήκει σε βρετανική εταιρεία και έχει ναυλωθεί από ιαπωνική εταιρεία, συνελήφθη υπό ιρανικές εντολές από την πολιτοφυλακή Χούθι», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Στο πλοίο επιβαίνουν 25 μέλη πληρώματος διαφόρων εθνικοτήτων, κυρίως ουκρανικής, βουλγαρικής, φιλιππινέζικης και μεξικανικής υπηκοότητας. Κανείς Ισραηλινός δεν βρίσκεται επί του πλοίου. Πρόκειται για μία νέα πράξη της ιρανικής τρομοκρατίας και για ένα ακόμη βήμα στην επίθεση του Ιράν κατά των πολιτών του ελεύθερου κόσμου, με διεθνείς επιπτώσεις στην ασφάλεια των οδών της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, αναφέρεται στην ανακοίνωση».

#BREAKING Yemen’s Iran-backed Houthis released footage showing the hijacking of the vessel Galaxy Leader, which is part-owned by an Israeli businessman Abraham “Rami” Ungar, who is known as one of the richest men in Israel, in the southern Red Sea yesterday. pic.twitter.com/bOpDaV68cz