Η Συρία αναχαίτισε τέσσερις πυραύλους Κρουζ προερχόμενους από το Ισραήλ

Η αντιαεροπορική άμυνα της Συρίας αναχαίτισε πυραύλους προερχόμενους από το Ισραήλ, οι οποίοι στοχοθέτησαν θέσεις εντός του συριακού εδάφους, μετέδωσαν τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τέσσερις πύραυλοι κρουζ πιστεύεται ότι εκτοξεύτηκαν προς τη Συρία, σύμφωνα με μια πηγή των συμμαχικών δυνάμεων που στηρίζουν το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Ισραήλ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους προς τη Συρία τα τελευταία χρόνια, με στόχο τις θέσεις των ιρανικών δυνάμεων αλλά και αποθήκες με εφόδια που στέλνει η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ για τις δυνάμεις του Άσαντ.

Syrian air defences are engaging Israeli missiles heading towards targets over southern Syria. Reports of explosions in Damascuspic.twitter.com/3AAmzvVXuY

