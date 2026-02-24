Η Τουρκία αλλάζει το πρόγραμμα των Eurofighter Typhoon – Θέλει να αποκτήσει 56 αντί για 44 μαχητικά αεροσκάφη

Αναθεωρεί προς τα πάνω η Τουρκία τον προγραμματισμό της για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών θέλοντας να δημιουργήσει δύο μοίρες.

Σημαντικές αλλαγές φαίνεται πως δρομολογεί η Τουρκία για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των Eurofighter Typhoon, με δημοσίευμα της Milliyet να υποστηρίζει ότι η Άγκυρα θέλει μέχρι το 2030 να δημιουργήσει δύο μοίρες με συνολικά 56 μαχητικά αεροσκάφη, που θα προέρχονται από το Κατάρ, το Ομάν και φυσικά από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ουσιαστικά, η Τουρκία αναθεωρεί τον προγραμματισμό προμήθειας των μαχητικών αεροσκαφών, ο οποίος μέχρι πρότινος προέβλεπε την απόκτηση συνολικά 44 Eurofighter Typhoon, εκ των οποίων 12 από το Κατάρ, 12 από το Ομάν και 20 από την συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η Άγκυρα θέλει να προσθέσει 12 ακόμα Eurofighter Typhoon Tranche 3 από το Κατάρ, εξοπλισμένα με ραντάρ AESA και εξοπλισμένα με πυραύλους τύπου Meteor στα 44 μαχητικά αεροσκάφη που έχει ήδη ζητήσει και συμφωνήσει να αγοράσει από τους εταίρους της, ανεβάζοντας στα 56 τον συνολικό αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών που θα αγοράσει.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία αξίας 10,7 δισεκατομμύρια δολαρίων τον Οκτώβριο του 2025 με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά 20 νέων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon Tranche 4. Έπειτα, η Άγκυρα «έδωσε τα χέρια» με το Ομάν για την απόκτηση 12 ακόμα μαχητικών αεροσκαφών που θα αναβαθμιστούν από τους Βρετανούς πριν παραδοθούν το 2028 και τώρα φαίνεται πως το deal με το Κατάρ θα περιλαμβάνει 24 Eurofighter Typhoon Tranche 3A αντί για 12 όπως αρχικά είχε προβλεφθεί.

Πηγή: OnAlert.gr