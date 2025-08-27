Κόσμος

Η Τουρκία απαντά στον Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Ποντίων – Αρμενίων: Κοίτα ποιος μιλάει

«Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προσπαθεί να συγκαλύψει τα δικά του εγκλήματα» τονίζει η Άγκυρα
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν / REUTERS / Murad Sezer / File Photo

Η Τουρκία απάντησε σε κατηγορηματικό ύφος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναγνώρισε την γενοκτονία Ποντίων και Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την διάρκεια ενός podcast.

Ειδικότερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμμετείχε στο podcast του αρμενικής καταγωγής Πάτρικ Μπετ – Ντέιβιντ, ο οποίος ρώτησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό γιατί η χώρα του δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, με τον ίδιο να απαντάει: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) πέρασε σχετικό ψήφισμα» χωρίς ωστόσο να υπάρχει τέτοιος νόμος.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου δέχτηκε αρκετές πιέσεις γιατί κανένας πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν προχώρησε στο παρελθόν στην συγκεκριμένη πολιτική ενέργεια, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργή της Τουρκίας, η οποία αρνείται την γενοκτονία των Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων από την Οθωμανική αυτοκρατορία, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να «περνάει στην αντεπίθεση»

Η Άγκυρα κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται – όπως αναφέρει – «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών:

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

