Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου από την Τουρκία

Σε μια κίνηση που έχει άμεση σχέση με τη στάση που έχει κρατήσει η Τουρκία στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα προχώρησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Νετανιάχου στην ερώτηση γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων είπε μιλώντας στο podcast του Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», παρότι δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Μάλιστα ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δέχτηκε αρκετές πιέσεις γιατί κανένας πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν το είχε κάνει με τον ίδιο να απαντά. «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Το Ισραήλ όπως αναφέρουν οι Times of Israel, απέφευγε να προχωρήσει σε αναγνώριση των γενοκτονιών, καθώς δεν ήθελε να βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία. Μάλιστα η Τουρκία έχει αρνηθεί ότι υπήρξε γενοκτονία από μέρους της.

BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Από τότε βέβαια που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα ο Ερντογάν ουκ ολίγες φορές συγκρίνει το Ισραήλ με τους Ναζί.