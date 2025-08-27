Κόσμος

Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου από την Τουρκία

«Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παρότι δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος
O Μπέντζαμιν Νετανιάχου
REUTERS / Evelyn Hockstein

Σε μια κίνηση που έχει άμεση σχέση με τη στάση που έχει κρατήσει η Τουρκία στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα προχώρησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά  των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Νετανιάχου στην ερώτηση γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων είπε μιλώντας στο podcast του Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», παρότι δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Μάλιστα ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δέχτηκε αρκετές πιέσεις γιατί κανένας πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν το είχε κάνει με τον ίδιο να απαντά. «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Το Ισραήλ όπως αναφέρουν οι Times of Israel, απέφευγε να προχωρήσει σε αναγνώριση των γενοκτονιών, καθώς δεν ήθελε να βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία. Μάλιστα η Τουρκία έχει αρνηθεί ότι υπήρξε γενοκτονία από μέρους της.

 

Από τότε βέβαια που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα ο Ερντογάν ουκ ολίγες φορές συγκρίνει το Ισραήλ με τους Ναζί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ζελένσκι: Η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή η Ευρώπη θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Πούτιν
Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί η ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo