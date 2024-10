Η Τουρκία «δείχνει» το PKK για την τρομοκρατική επίθεση στην πολεμική βιομηχανία – Νεκροί δυο από τους δράστες

Το PKK είναι πίσω από την τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS σύμφωνα με κυβερνητικά μέλη στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Άμυνας στην Τουρκία, Γιασάρ Γκιουλέρ «έδειξε» ευθέως ως υπεύθυνη για την τρομοκρατική επίθεση την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν), δηλώνοντας ότι «πάντα δίνουμε στα μέλη του ΡΚΚ την τιμωρία που τους αξίζει, θα πληρώσουν και τώρα υψηλό τίμημα».

«Εκτιμούμε ότι το έκανε το PKK. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πληροφορίες όταν οι ταυτοποιήσεις και άλλα στοιχεία γίνουν πιο σαφή», δήλωσε και ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Στο μεταξύ πέντε νεκροί και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε βαριά κατάσταση, είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, στην περιοχή Καχραμανκαζάν στα περίχωρα της Άγκυρας.

Νεκροί είναι δύο δράστες, μια γυναίκα και ένας άντρας.

Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι δράστες σκότωσαν για να κλέψουν το όχημά του, προκειμένου να μεταβούν στην TUSAS, ή αλλιώς ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry), όπως είναι η αγγλική ονομασία με την οποία είναι ευρύτερα γνωστή διεθνώς.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (23/10/2024) όταν η τρομοκρατική ομάδα έφτασε σε μια είσοδο του κτιρίου μέσα σε ένα ταξί κατά τη διάρκεια αλλαγής του προσωπικού ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ένας άνδρας και μία γυναίκα κατάφεραν να εισέλθουν στο συγκρότημα, ενώ ένας άλλος φαίνεται να ανοίγει πυρ, ενώ ακούστηκε έκρηξη στην είσοδο.

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν υπήρξε κάποιος βομβιστής αυτοκτονίας ή αν κάποιος εκ των δραστών πυροδότησε κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι δύο τρομοκράτες έφεραν βαρύ οπλισμό και σακίδια που μπορεί να περιέχουν εκρηκτικά, ενώ κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την είσοδο των δυο τρομοκρατών, ενώ το πρόσωπο του άνδρα φαίνεται καθαρά.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι ειδικές δυνάμεις έφτασαν στις εγκαταστάσεις και ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του κόσμου και καταστολής της τρομοκρατικής επίθεσης και ακούγονταν συνεχώς πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Καζάν της Ρωσίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS, καταδίκασε την επίθεση και σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι «η τρομοκρατική ενέργεια κατά της TUSAS, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι μια άθλια επίθεση και έχει στόχο την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τα αμυντικά μας επιτεύγματα, τα οποία αποτελούν την επιτομή του ιδανικού μας για την πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία».

«Το έθνος μας πρέπει να γνωρίζει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στην Τουρκία θα σπάσουν οριστικά, καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα κακόβουλο κέντρο δεν θα μπορέσει να επιτύχει τις φιλοδοξίες του» προσέθεσε.

Με τον Τούρκο πρόεδρο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Συμμαχίας στην Τουρκία.

Η είδηση της επίθεσης έγινε γνωστή λίγο πριν από τη συνάντηση στο Καζάν του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επίσης καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς.

«Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας εναντίον όλων των τρομοκρατικών στοιχείων και των δυνάμεων που τα στηρίζουν, τόσο εντός όσο και εκτός (της Τουρκίας). Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις αμυντικές μας ικανότητες και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στα κέντρα που στοχεύουν την Τουρκία και στους πληρεξουσίους τους να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους εναντίον της χώρας μας», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Η επίθεση προκάλεσε την καταδίκη του υπουργού Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου καθώς και του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος ηγείται του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματου (CHP).

Στην ΤUSAS, την κορυφαία τουρκική αμυντική βιομηχανία, κατασκευάζονται μεταξύ άλλων τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ANKA και Aksungur, τα επιθετικά ελικόπτερα Atak, τα ελικόπτερα γενικής χρήσης Gökbey, τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürkuş, τα ελαφρά μαχητικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürjet και βρίσκεται υπό ανάπτυξη το τουρκικής κατασκευής μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ.

