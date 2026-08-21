Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα (21.08.2026) στο X ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχαίτιση του «Στολίσκου για την Γάζα» και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν.

«Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του Στολίσκου (…) και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για “γενοκτονία”, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό την διεθνή σύλληψή τους», ανακοίνωσε ο υπουργός της Τουρκίας.