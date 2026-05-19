Κόσμος

Global Sumud: Ο στολίσκος για την Γάζα καταγγέλλει ότι στρατιώτες του Ισραήλ άνοιξαν πυρ εναντίον τους

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει 44 από τα πλοία στην ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους - Πλάνα από το περιστατικό
Σκάφος του στολίσκου Global Sumud
Σκάφος του στολίσκου Global Sumud / REUTERS / Dilara Senkaya
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τα πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud Flotilla απέπλευσαν, για τρίτη φορά, την περασμένη Πέμπτη (14.05.2026) από τη νότια Τουρκία με προορισμό τη Γάζα, καθώς οι προηγούμενες απόπειρες για μεταφορά βοήθειας αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι μετέχουν 426 άνθρωποι από 39 χώρες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ διαμήνυσε τη Δευτέρα (18.02.2026), με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάσπαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας» ενώ ήδη σκάφη του στολίσκου Global Sumud αναχαιτίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Ωστόσο, οι διοργανώτες κατήγγειλαν σήμερα (19.05.2026) ότι στρατιώτες του Ισραήλ κλιμάκωσαν τις εντάσεις, υποστηρίζοντας ότι  άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη, όμως δεν είναι σαφές τι είδους πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν, ενώ ένας εκπρόσωπος του στολίσκου είπε ότι συνολικά έξι πλοιάρια μπήκαν στο στόχαστρο.

 

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Οι οργανωτές είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει 44 από τα πλοία στην ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους.

Μιλώντας από την Άγκυρα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση εναντίον των «ταξιδιωτών της ελπίδας» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση εναντίον των ισραηλινών ενεργειών.

Σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα που σχετίζονται με τον στολίσκο, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέρ της Χαμάς».

Οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές λένε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξισώνουν λανθασμένα την προάσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με την υποστήριξη προς του εξτρεμιστές της Χαμάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
129
108
104
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το ΝΑΤΟ καθησυχάζει την Ευρώπη: Η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Γερμανία δεν επηρεάζει την άμυνα
«Δεδομένου ότι οι σύμμαχοι ενισχύουν τις δυνατότητές τους, οι ΗΠΑ μπορούν να αποσύρουν μέρος των δικών τους δυνάμεων και να τις χρησιμοποιήσουν αλλού»
ΝΑΤΟ
Newsit logo
Newsit logo