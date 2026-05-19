Global Sumud: Ο στολίσκος για την Γάζα καταγγέλλει ότι στρατιώτες του Ισραήλ άνοιξαν πυρ εναντίον τους

Τα πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud Flotilla απέπλευσαν, για τρίτη φορά, την περασμένη Πέμπτη (14.05.2026) από τη νότια Τουρκία με προορισμό τη Γάζα, καθώς οι προηγούμενες απόπειρες για μεταφορά βοήθειας αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι μετέχουν 426 άνθρωποι από 39 χώρες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ διαμήνυσε τη Δευτέρα (18.02.2026), με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάσπαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας» ενώ ήδη σκάφη του στολίσκου Global Sumud αναχαιτίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Ωστόσο, οι διοργανώτες κατήγγειλαν σήμερα (19.05.2026) ότι στρατιώτες του Ισραήλ κλιμάκωσαν τις εντάσεις, υποστηρίζοντας ότι άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη, όμως δεν είναι σαφές τι είδους πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν, ενώ ένας εκπρόσωπος του στολίσκου είπε ότι συνολικά έξι πλοιάρια μπήκαν στο στόχαστρο.

israeli violence against volunteers who sailed with compassion and love in their hearts.



With hands in the air, participants implored ‘do not shoot’.



This is an attack on Gaza. This is an attack on humanity.



This is what apartheid looks like: when those trying to save lives… pic.twitter.com/iXoL3D24gy — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 19, 2026

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Οι οργανωτές είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει 44 από τα πλοία στην ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους.

Μιλώντας από την Άγκυρα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση εναντίον των «ταξιδιωτών της ελπίδας» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση εναντίον των ισραηλινών ενεργειών.

Σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα που σχετίζονται με τον στολίσκο, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέρ της Χαμάς».

Οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές λένε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξισώνουν λανθασμένα την προάσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με την υποστήριξη προς του εξτρεμιστές της Χαμάς.