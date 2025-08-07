Η Τουρκία εμπόδισε σκάφος να κάνει έρευνες για την Κύπρο: «Παραβίαζε την υφαλοκρηπίδα μας, αποτρέψαμε τετελεσμένα στη Μεσόγειο»

Νέο σκηνικό έντασης στην ανατολική Μεσόγειο προκάλεσε η Τουρκία, καθώς απέτρεψε το σκάφος «Fugro Gauss» με σημαία Γιβραλτάρ, να πραγματοποιήσει έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου σε περιοχή που η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι είναι μέρος της υφαλοκρηπίδας της, όπως αποκάλυψε σήμερα (07.08.2025) η τουρκική εφημερίδα «Milliyet» και αναμεταδίδει ο «Φιλελεύθερος» Κύπρου.

Μάλιστα, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX με την οποία χαρακτηρίζει «άκυρη και άνευ ισχύος» την NAVTEX που είχε εκδώσει προηγουμένως η Κύπρος για τις ερευνητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσε το σκάφος «Fugro Gauss», ενώ η «Milliyet» υποστήριξε ότι η τουρκική πλευρά «διεμήνυσε ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της».

Μάλιστα, η Τουρκία κλιμάκωσε τις εντάσεις αναπτύσσοντας αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, λέγοντας πως «τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ενώ οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά και σε περίπτωση που επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα επί τόπου».

Ειδικότερα, πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν: «Η αποφασιστικότητά μας σχετικά με τα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων/σωλήνων ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ένα παράκτιο κράτος».

Ακόμα, πρόσθεσαν πως: «Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση χωρίς να επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας και δεν επιτρέπουμε καμία δραστηριότητα ή έργο που αγνοεί τη χώρα μας (όπως το Έργο Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας – γνωστό και ως GSI».

Για την NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, οι πηγές δήλωσαν ότι: «Η ανακοίνωση NAVWARN που εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 2025, σχετικά με τις γεωφυσικές έρευνες του πλοίου Fugro Grauss με σημαία Γιβραλτάρ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών μας εξέδωσε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και το Υπουργείο μας εξέδωσε αντί NAVTEX».

«Αποτρέψαμε τετελεσμένα στην ανατολική Μεσόγειο»

Ο «Φιλελεύθερος» Κύπρου αναμεταδίδει το δημοσίευμα της τουρκικής «Milliyet» που έχει τίτλο «Αποτροπή της κίνησης των Ελληνοκυπρίων στην Γαλάζια Πατρίδα» και αναφέρει:

«Η ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου προσπάθησε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο Θάλασσα χρησιμοποιώντας ένα πλοίο με σημαία Γιβραλτάρ, αλλά η απόπειρα αποτράπηκε. Η Άγκυρα προειδοποίησε την ε/κ διοίκηση ότι δεν θα επιτρέψει καμία απόπειρα για τετελεσμένα γεγονότα στη Μεσόγειο.

Οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις απέτρεψαν το πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, μετά την έκδοση παράνομης NAVTEX από την ε/κ διοίκηση της νότιας Κύπρου. Στις 5 Αυγούστου, με μια παράνομη αναγγελία ναυσιπλοΐας (NAVTEX), η ε/κ διοίκηση ανήγγειλε μια περιοχή που περιλαμβάνει και την τουρκική υφαλοκρηπίδα, για τις θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, που θα διεξάγει πλοίο με σημαία του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο του έργου υποβρύχιου οπτικού καλωδίου «EMC».

Ωστόσο, αυτή η απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος εκ μέρους των Ε/κ αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Τουρκία. Οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις ανέπτυξαν γρήγορα ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας προειδοποίησε το σκάφος «Fugro Gauss» ότι δεν μπορούσε να διεξάγει επιστημονικές δραστηριότητες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία κήρυξε τη NAVTEX της ε/κ πλευράς άκυρη και άνευ ισχύος. Παρόμοια απόπειρα της Ελλάδας κοντά στο νησί της Καρπάθου τον Ιούλιο είχε επίσης αποτραπεί από το τουρκικό ναυτικό. Οι διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι το εν λόγω έργο οπτικών ινών είναι διαφορετικό από το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας «Great Sea» μεταξύ της Ελλάδας και του νησιού της Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι και τα δύο έργα υπόκεινται στις ίδιες νομικές διαδικασίες.

Οι διπλωματικές πηγές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, κάθε έργο που διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η οποία καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, απαιτεί τη ρητή έγκριση της Τουρκίας ως παράκτιας χώρας.

Επίσης, ανέφεραν ότι η γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος σημαίας του σκάφους και το ίδιο το σκάφος συνεργάστηκαν, υποστηρίζοντας ότι η ε/κ πλευρά πρέπει να καταλάβει ότι οι γνωστές προσπάθειές της να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα ούτε στην πράξη ούτε από νομική άποψη.

Υπενθυμίζεται πως το 2024, το έργο του καλωδίου οπτικών ινών «Blue Raman», το οποίο διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς τηρήθηκαν οι απαραίτητες διπλωματικές διαδικασίες και δόθηκε και η έγκριση της Τουρκίας. Ωστόσο, λόγω της άρνησης της Ελλάδας να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διαδικασίες, το έργο της διασύνδεσης «Great Sea» μεταξύ Κρήτης και Κύπρου δεν προχώρησε, λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας».