«Η Τουρκία πλησιάζει στην επιστροφή στα F-35» δηλώνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα

«Η Τουρκία είναι λίγους μήνες μακριά από το να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35», είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ μιλώντας χθες (05.12.2025) σε συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι.

«Μέσα σε 4 με 6 μήνες» η Τουρκία μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο των S-400 και να επιστρέψει στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τομ Μπάρακ.

Μιλώντας σε συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι, o Μπάρακ δήλωσε ότι το «εμπόδιο της Ρωσίας» που δημιουργήθηκε από την αγορά ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 από την Άγκυρα θα μπορούσε να ξεπεραστεί, ανοίγοντας ενδεχομένως ξανά τον δρόμο για να αποκτήσει τελικά τα stealth μαχητικά F-35.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρέσβης δήλωσε ότι η Τουρκία έχει επιλύσει το ζήτημα της «λειτουργικότητας» επειδή οι συστοιχίες S-400 δεν χρησιμοποιούνται, αλλά τόνισε ότι η απλή διατήρηση του συστήματος συνεχίζει να δημιουργεί δυσκολίες στην Ουάσινγκτον.

Είπε ότι πιστεύει πως τα εκκρεμή ζητήματα θα μπορούσαν να διευθετηθούν εντός τεσσάρων έως έξι μηνών και, όταν ρωτήθηκε αν η Άγκυρα πλησιάζει στην εγκατάλειψη του ρωσικού συστήματος, απάντησε καταφατικά.

Πριν από την απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα, η Τουρκία σχεδίαζε να αποκτήσει 100 αεροσκάφη F-35A Lightning II και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τον αποκλεισμό της και τις κυρώσεις CATSAA που της επιβλήθηκαν, η Άγκυρα στράφηκε στην εγχώρια βιομηχανία με την ανάπτυξη του stealth μαχητικού KAAN και στα ευρωπαϊκά μαχητικά Eurofighter.

πηγή: OnAlert.gr