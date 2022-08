Η Τουρκία θα στείλει στο ΝΑΤΟ το θέμα με το «κλείδωμα» των F-16 από τους ελληνικούς S-300. Αυτό μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Η Τουρκία αναμένεται πολύ σύντομα να σύντομα στο ΝΑΤΟ πληροφορίες και στοιχεία από τα ραντάρ των μαχητικών της, στα οποία – όπως ισχυρίζονται – καταγράφονται στοιχεία που αποδεικνύουν το «κλείδωμα» των ελληνικών πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας τύπου S-300.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το ραντάρ παρακολούθησης στόχων και καθοδήγησης πυραύλων «λόκαρε» τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία πετούσαν σε υψόμετρο 10.000 ποδιών δυτικά της Ρόδου. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι το «κλείδωμα» αποτυπώνεται στις εικόνες ραντάρ των μαχητικών, οι οποίες θα αποσταλούν στο NATO, προκειμένου να ενημερωθούν τα κράτη – μέλη της Συμμαχίας.

