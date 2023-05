Ένα αξιαγάπητο κουτάβι, που θα εκπαιδευτεί για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, χάρισε η Τουρκία στο Μεξικό μετά το θάνατο στο καθήκον λυκόσκυλου από το Μεξικό που συμμετείχε στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, που σκόρπισε καταστροφή και θάνατο σε Τουρκία και Συρία.

Το κουταβάκι που υποδέχτηκε το Μεξικό από την Τουρκία είναι ένας γερμανικός ποιμενικός, ηλικίας τριών μηνών. Θα ενταχθεί στην διάσημη διεθνώς μονάδα ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών του στρατού του Μεξικού που αναπτύσσεται για τον εντοπισμό επιζώντων σε μια χώρα επιρρεπή σε σεισμούς και φυσικές καταστροφές.

Το κουτάβι, με μαύρο και καφέ τρίχωμα, όρθια αυτιά και υπερμεγέθεις πατούσες, βαφτίστηκε «Αρκαντάς» («φίλος», στα τουρκικά) έπειτα από ψηφοφορία που έγινε ψηφιακά.

Τον «Αρκαντάς» θα αναλάβει ο εκπαιδευτής που φρόντιζε τον Προτέο, τον σκύλο που έχασε τη ζωή του ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία.

Το Μεξικό έστειλε σωστικά συνεργεία στην Τουρκία μετά τον σεισμό 7,8 βαθμών του Φεβρουαρίου, που προκάλεσε τεράστια καταστροφή στην τουρκική και τη συριακή επικράτεια, με τουλάχιστον 54.000 νεκρούς στις δυο χώρες.

Ο Προτέο, επίσης γερμανικός ποιμενικός, κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές στο Μεξικό.

Η υποδοχή του Αρκαντάς, στον οποίο είχαν φορέσει χακί κολάρο με μικροσκοπική μεξικανική σημαία, έγινε σε επίσημη τελετή σε στρατιωτική βάση στη μεξικανική πρωτεύουσα χθες (03.04.2023).

Το κουτάβι γάβγισε καθώς ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, ενώ η νέα του αγέλη, στρατιώτες και σκύλοι, στεκόταν προσοχή.

