Η Τζιλ Μπάιντεν έστειλε χειρόγραφη συγχαρητήρια επιστολή στην Μελάνια Τραμπ που δεν πήγε στον Λευκό Οίκο

Η Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε την πρόσκληση της Τζιλ Μπάιντεν και δεν έδωσε το παρών στον Λευκό Οίκο και στη συνάντηση ανάμεσα στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον επόμενο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τζιλ Μπάιντεν απηύθυνε πρόσκληση στη Μελάνια Τραμπ για να παραστεί με τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο όμως εκείνη την αρνήθηκε φορτωμένο πρόγραμμα λόγω της παρουσίασης του βιβλίου με τα απομνημονεύματα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Τζιλ Μπάιντεν έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μια χειρόγραφη συγχαρητήρια επιστολή για την κυρία Τραμπ, η οποία εξέφραζε επίσης την ετοιμότητα της ομάδας της να τη βοηθήσει στη μετάβασή της στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια Τραμπ «έριξε άκυρο» στην Τζιλ Μπαιντεν, παρά τις πιέσεις των συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ και ο λόγος δεν είναι ο φόρτος εργασίας που επικαλέστηκε για να μην πάει στον Λευκό Οίκο.

Mrs. Trump will not be attending today’s meeting at the White House. Her husband’s return to the Oval Office to commence the transition process is encouraging, and she wishes him great success.



In this instance, several unnamed sources in the media continue to provide false,…