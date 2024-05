Η Βασίλισσα Καμίλα αναγνώρισε όσους στηρίζουν τους επιζήσαντες σεξουαλικής επίθεσης

Μία δεξίωση διοργάνωσε η Βασίλισσα της Αγγλίας, Καμίλα, προκειμένου να αναγνωρίσει όσους υποστηρίζουν τους επιζήσαντες από σεξουαλική κακοποίηση αλλά και να σηματοδοτήσει την επανέναρξη του έργου Wash Bags.

Η Βασίλισσα Καμίλα, χαμογελαστή, συνάντησε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ τον υπουργό Εσωτερικών James Cleverly, τον Υπουργό Θυμάτων και Καταδίκων Kevin Brennan και τις Carrie Johnson, Zara McDermott και Karen McDermott καθώς διοργάνωσε μια δεξίωση αναγνωρίζοντας όσους υποστηρίζουν τα θέματα που επιβίωσαν από σεξουαλική κακοποίηση αλλά και την επανέναρξη του Wash Bagsject. Είδη υγιεινής δόθηκαν στα θύματα σεξουαλικής επίθεσης για χρήση μετά από ιατροδικαστική εξέταση για να αισθάνονται πιο άνετα.

Η Βασίλισσα της Αγγλίας έδωσε μία συγκινητική ομιλία λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, καθώς συγκεντρωνόμαστε για να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε όσους στηρίζουν τους επιζώντες της σεξουαλικής βίας.

Καθένας από εσάς έχει μια ισχυρή ιστορία να πει: είτε εργάζεστε σε αυτή τη χώρα είτε στο εξωτερικό. είτε βρίσκεστε σε ένα καταφύγιο, σε ένα Κέντρο Παραπομπής Σεξουαλικών Επιθέσεων, σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, σε Κοινοβούλιο ή, το πιο σημαντικό από όλα, είστε επιζών.

Οι ιστορίες και οι εμπειρίες σας είναι ζωτικής σημασίας εργαλεία καθώς επιδιώκουμε να επιφέρουμε την αλλαγή: να σφυρηλατήσουμε έναν κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι, όποιοι και αν βρίσκονται, δεν ζουν με τον φόβο της κακοποίησης. Όπως έχω ακούσει συχνά τα θύματα να λένε: το να μιλάς για την εμπειρία είναι ένας από τους βασικούς τρόπους για να την επιβιώσεις. Μοιράζοντας ο ένας τον άλλον σήμερα, μπορούμε να ενισχύσουμε τη συμμαχία μας κατά της σεξουαλικής κακοποίησης σε όλες τις μορφές της.

Queen Camilla is hosting a reception to recognise those who support survivors of sexual assault and to relaunch her Wash Bags project at Buckingham Palace. Toiletries are given to victims of sexual assault for use after forensic examination to make them feel more comfortable. pic.twitter.com/rulBH9lcir